Eurobarometr: obywatele Unii Europejskiej są świadomi swoich praw

Europejczycy w przeważającej większości znają pojęcie „obywatelstwo Unii Europejskiej” i są świadomi przysługujących im praw jako obywatelom Unii, np. prawa pobytu w jednym z państw członkowskich - wynika z badania Eurobarometr, o którym poinformowała w czwartek KE.

"Z zadowoleniem dostrzegam, że coraz więcej Europejczyków ma świadomość swoich praw, wynikających z obywatelstwa UE: prawa pobytu w innym państwie członkowskim, prawa do równego traktowania bez względu na narodowość oraz prawa do głosowania i kandydowania w unijnych wyborach. Obywatele muszą jednak wiedzieć także, w jaki sposób te prawa chronić, kiedy nie są przestrzegane. Chcę wzmocnić pozycję europejskich obywateli, aby mogli w pełni korzystać z tego, co Europa im oferuje" - powiedziała wiceprzewodnicząca KE do spraw wartości i przejrzystości Viera Jourova.

Jak informuje KE, według wyników sondażu ponad sześciu na dziesięciu Europejczyków (65 proc.) zna pojęcie "obywatelstwo Unii Europejskiej" i rozumie, co ono znaczy, zaś blisko jedna trzecia (26 proc.) o nim słyszała. Obywatele są zwłaszcza świadomi, że przysługuje im prawo do złożenia skargi w instytucji Unii Europejskiej (89 proc.), prawo pobytu w dowolnym państwie członkowskim UE (85 proc.) oraz - jeżeli przebywają w innym państwie członkowskim - prawo do bycia traktowanym na równi z obywatelami tego państwa (81 proc.).

Choć stale rośnie liczba Europejczyków, którzy wiedzą, co należy zrobić w sytuacji, gdy ich prawa jako obywateli UE nie są respektowane, tylko 37 proc. uważa się za dobrze poinformowanych. To jednak o 11 punktów procentowych więcej niż w 2015 r. (26 proc.). Ponadto, 92 proc. respondentów zadeklarowało, że gdyby potrzebowali pomocy podczas pobytu w kraju poza UE, w którym nie ma ambasady ani konsulatu ich państwa, zwróciliby się o wsparcie do delegatury Unii.

Na pytanie o swobodne przemieszczanie się 84 proc. respondentów odpowiedziało, że przynosi ono ogólne korzyści dla gospodarki ich kraju. To wzrost o 13 punktów procentowych w porównaniu z 2015 r., kiedy 71 proc. obywateli dostrzegało korzyści z prawa do swobodnego przemieszczania się. Sondaż przeprowadzono, zanim w większości państw członkowskich wprowadzono restrykcje z powodu pandemii koronawirusa.

Badanie Eurobarometr zawierało także pytania dotyczące praw wyborczych obywateli UE. Nieco ponad siedmiu na dziesięciu respondentów (71 proc.) wie, że obywatel Unii, mieszkający w innym państwie Wspólnoty niż jego własny kraj, ma prawo głosować lub kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Na pytanie o wybory do PE w 2019 r. znaczna większość respondentów odpowiedziała, że byliby bardziej zainteresowani oddaniem głosu, gdyby otrzymywali więcej informacji lub lepszej jakości informacje na temat wyborów oraz wpływu UE na codzienne życie mieszkańców Wspólnoty.

Komisja Europejska rozpoczęła też w czwartek konsultacje publiczne na temat praw wynikających z obywatelstwa UE. Ich celem jest zebranie informacji, doświadczeń i opinii na temat praw wynikających z obywatelstwa UE. Posłużą one za podstawę kolejnego sprawozdania na ten temat. Ze względu na pandemię Covid-19 konsultacje te obejmują także pytania dotyczące wpływu środków nadzwyczajnych na prawa wynikające z obywatelstwa UE. Do udziału w konsultacjach, które potrwają do 1 października 2020 r., KE zaprasza osoby prywatne i organizacje.

Z Brukseli Łukasz Osiński