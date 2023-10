Eurobarometr: prawie 90 proc. Europejczyków uważa, że zdrowie psychiczne jest równie ważne jak fizyczne

Aż 89 proc. Europejczyków uważa, że zdrowie psychiczne jest równie ważne jak zdrowie fizyczne. Jednocześnie około połowy respondentów jest zdania, że osoby z problemami psychicznymi mają taki sam dostęp do opieki jak ludzie cierpiący na inne choroby - wynika z badania Eurobarometr, którego wynika opublikowała w poniedziałek Komisja Europejska.

W przeddzień Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego nowe badanie Eurobarometr na temat zdrowia psychicznego wykazało, że dziewięciu na dziesięciu respondentów (89 proc.) uważa, że promocja zdrowia psychicznego jest równie ważna jak promocja zdrowia fizycznego.

Jednocześnie mniej niż połowa respondentów uważa, że osoby z problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym mają taki sam dostęp do opieki jak osoby cierpiące na inne choroby. Ponadto w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy prawie połowa respondentów (46 proc.) doświadczyła problemów emocjonalnych lub psychospołecznych, takich jak odczuwanie depresji lub lęki.

Według badania ponad połowa z nich (54 proc.) nie uzyskała pomocy od specjalisty w związku z problemem ze zdrowiem psychicznym. Wyniki te pokazują, że zasadnicze znaczenie ma kontynuowanie prac nad zdrowiem psychicznym na szczeblu UE - informuje KE.

Opublikowane badanie Eurobarometr potwierdza, że niedawne wydarzenia, takie jak pandemia Covid-19, agresja Rosji na Ukrainę, kryzys klimatyczny oraz inne czynniki presji społecznej i gospodarczej, pogorszyły i tak już słaby poziom zdrowia psychicznego w Europie.

Przed pandemią co szósta osoba w UE cierpiała na problemy związane ze zdrowiem psychicznym, a teraz sytuacja uległa pogorszeniu. Większość respondentów odpowiedziała, że ostatnie wydarzenia na świecie w pewnym stopniu wpłynęły na ich zdrowie psychiczne (44 proc.) lub w dużym stopniu (18 proc.).

Większość respondentów (60 proc.) uważa, że najważniejszymi czynnikami wpływającymi na dobry stan zdrowia psychicznego są warunki życia, a następnie bezpieczeństwo finansowe (53 proc.). Około jedna trzecia Europejczyków uważa, że największy wpływ na dobrą kondycję psychiczną mają: kontakt z przyrodą i przebywanie na terenach zielonych (35 proc.), nawyki snu (35 proc.), aktywność fizyczna (34 proc.) i kontakty społeczne (33 proc.). We wszystkich państwach członkowskich zdecydowana większość uważa jednak, że korzystanie z mediów społecznościowych może negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne młodych ludzi.

Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób UE może w największym stopniu przyczynić się do poprawy zdrowia psychicznego europejskich obywateli, największa część respondentów wskazała, że poprzez "poprawę ogólnej jakości życia" (45 proc.), a następnie "poprawę dostępu do diagnostyki, leczenia i opieki nad pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne" (37 proc.) oraz "wspieranie zdrowia psychicznego osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji" (35 proc.).

Zdrowie psychiczne jest integralną częścią zdrowia i priorytetem KE. W związku z tym KE organizuje we wtorek w Brukseli i online hybrydową konferencję na temat zdrowia psychicznego. Gospodarzem tego wydarzenia będzie unijna komisarz Stella Kyriakides, a główne przemówienia wygłoszą królowa Belgów Matylda, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Marc Angel, dyrektor regionalny WHO ds. Europy Hans Kluge, minister zdrowia Hiszpanii Jose Minones, przedstawiciel UNICEF przy instytucjach UE Bertrand Bainvel, minister zdrowia Węgier Peter Takacs oraz belgijski minister ds. spraw społecznych Frank Vandenbroucke.

Badanie Eurobarometr przeprowadzono w dniach 14-21 czerwca. Łącznie 26 501 respondentów w wieku co najmniej 15 lat z 27 państw UE wzięło udział w wywiadach internetowych wspomaganych komputerowo.

Z Brukseli Łukasz Osiński