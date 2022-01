Europa: Certyfikaty: w Austrii i na Słowacji wymagana dawka przypominająca, we Włoszech coraz rzadziej akceptuje się testy

Certyfikaty covidowe obowiązujące w Europie różnią się od siebie. W Niemczech, Austrii i na Słowacji wymagana jest dawka przypominająca szczepionki. We Włoszech coraz więcej miejsc publicznych jest dostępnych tylko dla zaszczepionych i ozdrowieńców.

W Niemczech obowiązują trzy reżimy sanitarne w zależności od sytuacji i kraju związkowego: 3G (dostęp dla zaszczepionych, ozdrowieńców i posiadaczy negatywnego wyniku testu) - w transporcie publicznym oraz miejscach pracy; 2G (dla zaszczepionych i ozdrowieńców) - w sklepach, które nie oferują artykułów pierwszej potrzeby, w hotelach i teatrach; 2G+ (dla zaszczepionych i ozdrowieńców, którzy muszą przedstawić dowód przyjęcia dawki przypominającej lub negatywny wynik testu PCR sprzed 72 godzin - mający obowiązywać w niemal całym kraju w restauracjach. Wprowadzenie danej zasady zależy od landów, np. od soboty 2G+ obowiązuje w Berlinie przy wejściu do teatrów, siłowni i na wydarzenia w pomieszczeniach, w których uczestniczy więcej niż 10 osób. Każda osoba wyjeżdżająca z Polski do Niemiec, która nie jest w pełni zaszczepiona lub wyleczona, musi przejść 10-dniową kwarantannę.

Zasady wjazdu do Austrii reguluje zasada 2G+. Po przyjeździe osoby powyżej 12. roku życia obowiązuje z kolei 2G przy wejściu m.in. do hoteli, restauracji i korzystaniu z wyciągów narciarskich. W przypadku zaszczepienia preparatem Jansena firmy Johnson&Johnson wymagana jest dawka przypominająca. Podobnie jak w Niemczech ograniczenia obowiązujące w danym landzie mogą być bardziej rygorystyczne niż te obowiązujące w całym kraju.

W Szwajcarii certyfikat - rozumiany jako dowód zaszczepienia lub wyzdrowienia czy też negatywny wynik testu PCR, wykonanego w ciągu 72 godzin lub testu antygenowego w ciągu 48 godzin, jest konieczny przy wejściu do barów, restauracji, klubów i hoteli. Przybywający do tego kraju zaszczepieni podróżni powyżej 16. roku życia muszą przedstawić negatywny wyniku testu PCR nie dawniejszego niż 72 godziny lub antygenowego sprzed 24 godzin. Dotyczy to również ozdrowieńców.

Francuskie władze wprowadziły obowiązek posiadania certyfikatu covidowego (tzw. przepustki sanitarnej) we wszystkich obiektach kultury i wypoczynku: teatrach, kinach, muzeach, parkach rozrywki, na festiwalach, w salach koncertowych, mieszczących powyżej 50 osób oraz na wyciągach narciarskich i w transporcie dalekobieżnym. Aby móc wejść, osoby w wieku ponad 12 lat muszą przedstawić zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu, negatywny wynik testu PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu minionych 24 godzin.

Od soboty wszyscy dorośli będą potrzebować dawki przypominającej, a przepustki, których posiadaczom podano drugą i zarazem ostatnią dawkę pięć miesięcy wcześniej w przypadku osób powyżej 65. roku życia i siedem miesięcy u młodszych dorosłych, stracą ważność. Planowane jest wkrótce zastąpienie dotychczasowej przepustki zdrowotnej przepustką szczepionkową, która bierze pod uwagę jedynie fakt zaszczepienia się. Wyjeżdżając z Polski do Francji należy posiadać dowód pełnego zaszczepienia, wyzdrowienia w okresie od 11 dni do 6 miesięcy przed przyjazdem lub negatywny wynik testu PCR bądź antygenowego sprzed 24 godzin.

We Włoszech od 10 stycznia tylko ze wzmocnionym certyfikatem covidowym, wystawionym na podstawie szczepienia lub wyleczenia, osoby powyżej 12. roku życia mogą korzystać ze środków transportu, usiąść w ogródku restauracji, nocować w hotelu i wypić kawę przy barze. Bez tzw. Super Green Pass nie można przebywać w barach, restauracjach, ośrodkach sportowych, na basenach i na wyciągach oraz stokach narciarskich. Tradycyjnie rozumiany certyfikat covidowy (tzw. Green Pass), który dopuszcza również posługiwanie się testem wykonanym w ciągu minionych 48 godzin, obowiązuje w miejscach pracy, a jego ważność od 1 lutego zostanie skrócona z 9 do 6 miesięcy. Aby wjechać do Włoch i nie zostać skierowanym na 5-dniową kwarantannę, turyści muszą przedstawić dowód zaszczepienia lub powrotu do zdrowia w minionych 180 dniach oraz w przypadku osób od 6. roku życia negatywny wynik testu PCR, wykonanego w ciągu 48 godzin lub testu antygenowego, wykonanego na 24 godziny przed przyjazdem.

W Portugalii do 20 marca 2022 r. obowiązuje stan klęski żywiołowej i osoby przybywające do tego kraju samolotami muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR wykonanego najwyżej 72 godziny lub antygenowego wykonanego 48 godzin przed odlotem. Dowód szczepienia lub ozdrowienia nie jest uznawany. W przypadku podróżnych z Polski honoruje się go jedynie na granicy lądowej. Na terytorium Portugalii przy wejściu do barów, klubów i na masowe wydarzenia konieczny jest test lub dowód wyleczenia, a nie dotyczy to osób, które przyjęły dawkę przypominającą szczepionki w ciągu minionych 14 dni. Przy wejściu do hoteli, restauracji, imprez kulturalnych czy siłowni obowiązuje tradycyjny unijny certyfikat COVID.

W Hiszpanii certyfikat covidowy obejmuje osoby zaszczepione, wyleczone w ciągu minionych 11-180 dni lub posiadających negatywny wynik testu PCR (sprzed najwyżej 72 godzin) bądź antygenowego (sprzed 48 godzin). Wynik testu musi być zakodowany w unijnym certyfikacie, by został wygenerowany kod QR. Jest on wymagany od osób powyżej 12. roku życia przy wjeździe do kraju, ale o użyciu na terenie kraju decydują władze poszczególnych wspólnot autonomicznych. I tak obecnie w Katalonii i Andaluzji certyfikat jest niezbędny przy wejściu do wnętrz m.in. wszystkich barów, restauracji i klubów, a w Walencji jedynie jeśli mogą one pomieścić więcej niż 50 osób. W Madrycie i Kastylii-La Manchy certyfikat nie jest nigdzie wymagany.

Na Słowacji obowiązują następujące reżimy: OTP (wstęp dla zaszczepionych w ciągu minionych 9 miesięcy, wyleczonych w ciągu minionych 90 dni i posiadaczy negatywnego wyniku testu PCR sprzed 72 godzin lub antygenowego sprzed 48 godzin) - w miejscach pracy; OP (wstęp dla zaszczepionych i wyleczonych) - w restauracjach i na imprezach masowych; OP+ (podobnie jak niemieckie 2G+, dla zaszczepionych i ozdrowieńców, którzy muszą przedstawić dowód przyjęcia dawki przypominającej lub negatywny wynik testu) - od 19 stycznia w hotelach, siłowniach, parkach wodnych, a także na dyskotekach. Dorośli z Polski udający się na Słowację powinni przedstawić unijny certyfikat COVID.

W Czechach tylko zaszczepieni i ozdrowieńcy mogą wejść do hoteli, teatrów, zakładów fryzjerskich, restauracji i barów oraz na część imprez kulturalnych. Testy PCR uznawane są tylko w niektórych sytuacjach. Do Czech obywatele polscy mogą wjechać na podstawie certyfikatu unijnego, ale w przypadku osób niezaszczepionych konieczny jest także dodatkowy test PCR między piątym a siódmym dniem po przyjeździe.

W Grecji wzmocniony certyfikat covidowy obowiązuje w klubach, restauracjach, kinach, muzeach i na stadionach, gdzie mogą przebywać jedynie zaszczepieni i ozdrowieńcy. Z kolei wszystkie osoby powyżej 5. roku życia przybywające do Grecji, niezależnie od statusu szczepienia, mają obowiązek okazać negatywny wynik szybkiego testu antygenowego (ważnego 24 godziny) lub testu PCR (ważnego 72 godziny). Ponadto, od 1 lutego unijny cyfrowy certyfikat COVID będzie ważny przez 9 miesięcy (270 dni) po ostatniej dawce szczepienia podstawowego, a nie jak obecnie przez rok.

Autorka: Joanna Baczała