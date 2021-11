Europa epicentrum Covid-19; 2 mln nowych przypadków i 27 tys. zgonów w ciągu tygodnia

Europa pozostaje epicentrum pandemii Covid-19 - alarmował w Genewie na konferencji podsumowującej mijający tydzień dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. W ciągu siedmiu dni na kontynencie odnotowano 2 mln przypadków koronawirusa, najwięcej od początku kryzysu związanego z SARS-CoV-2.

Podczas piątkowego briefingu szef WHO zauważył, że w ciągu mijającego tygodnia w Europie zarejestrowano niemal 27 tys. zgonów związanych z Covid-19. Stanowi to ponad połowę wszystkich światowych zgonów związanych z tą chorobą - dodał Ghebreyesus.

Na konferencji prasowej zwrócono uwagę, że pomimo notowanych wzrostów w liczbie zachorowań w państwach o niskim poziomie zaszczepienia przeciw koronawirusowi, tj. w Europie Wschodniej, rejestruje się je także w tych krajach, w których duża część populacji jest zaszczepiona.

Dyrektor generalny WHO przypominał, że choć szczepionki obniżają ryzyko hospitalizacji i poważnego przebiegu choroby, to nie zastępują one potrzeby stosowania innych środków ostrożności. Stosowanie preparatów przeciw Covid-19 zmniejsza ryzyko transmisji wirusa, niemniej w pełni temu nie zapobiega - podkreślił.

Szef WHO zaapelował ponownie do krajów, które mają wysokie zasoby szczepionek, by przekazywały ich nadwyżki dla programu COVAX.

Ghebreyesus oświadczył również, że do końca bieżącego roku celem WHO będzie pełne zaszczepienie przeciw Covid-19 40 proc. populacji każdego z państw na świecie.

COVAX to globalny program dostaw szczepionek przeciw Covid-19 dla krajów rozwijających się, któremu patronuje WHO.