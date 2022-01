Europa: Otwarcie szkół: w Grecji, Danii i na Cyprze testy dla uczniów kilka razy w tygodniu

Uczniowie w Europie wracają do szkół po świątecznej przerwie, a w wielu krajach wzrasta liczba zakażeń koronawirusem. Na Litwie i na Cyprze dzieci będą musiały przedstawić pozytywny wynik testu przed rozpoczęciem zajęć. W Grecji, Danii, Bułgarii i na Cyprze będą poddawane testom kilka razy w tygodniu.

We Włoszech po świąteczno-noworocznej przerwie szkoły zostaną otwarte w poniedziałek, mimo kierowanych do ministerstwa oświaty apeli o wprowadzenie na dwa tygodnie zdalnego nauczania w związku z lawinowym przyrostem zakażeń (około jednej czwartej przypadków dotyczy dzieci i młodzieży). Zgodnie z nowym rozporządzeniem w żłobkach i przedszkolach 10-dniowa kwarantanna zostaje wprowadzona w całej grupie po stwierdzeniu jednego przypadku zakażenia. W szkołach podstawowych przy jednym zakażeniu w klasie pozostali uczniowie zostaną przebadani od razu testem błyskawicznym lub PCR, który będzie potem powtórzony po pięciu dniach, a lekcje będą kontynuowane w normalnym trybie. Gdy wystąpią co najmniej dwa przypadki w klasie, przechodzi ona na zdalne nauczanie na 10 dni. W szkołach średnich po jednym przypadku pozytywnego wyniku testu wszyscy uczniowie muszą mieć w klasie maseczki typu FFP2. Gdy zakażenia są dwa, dochodzi do ważnego rozróżnienia: uczniowie wyleczeni mniej niż 4 miesiące temu lub ci po trzeciej dawce kontynuują lekcje w klasie, a reszta przechodzi na zdalne nauczanie przez 10 dni. Cała klasa przechodzi na zdalną naukę na 10 dni, gdy są trzy przypadki zakażeń. W kraju polemikę wywołał podział na uczniów zaszczepionych i niezaszczepionych i pojawiły się głosy, że jest on dyskryminujący.

Na Litwie przed udaniem się na zimowe ferie każdy z uczniów nieodpłatnie otrzymał test, który trzeba będzie wykonać w ostatnim dniu ferii, w niedzielę, tuż przed powrotem do szkół. Jeżeli wynik testu będzie pozytywny, w trybie natychmiastowym trzeba będzie wykonać test PCR. Taka zasada na Litwie była już zastosowana podczas jesiennej przerwy w szkołach i która w ocenie specjalistów sprawdziła się, gdyż - jak podkreślają - pozwoliła na kilka miesięcy wyhamować wzrost zakażeń.

Na Cyprze szkoły wszystkie szkoły zostaną otwarte w poniedziałek. Aby wejść do szkoły, wszyscy uczniowie, nauczyciele i pozostały personel będą musieli posiadać negatywny wynik antygenowego testu zrobionego w ciągu ostatnich 48 godzin. Potem wszyscy uczniowie będą mieli obowiązek poddawaniu się testom dwa razy na tydzień. W przedszkolach i żłobkach, które zostały otwarte w piątek, personel także zobowiązany jest pokazać negatywny wynik testu ważny 48 godziny.

Grecja otworzy szkoły również 10 stycznia. Rząd nie zdecydował się na obowiązkowe testowanie wszystkich uczniów przed otwarciem szkół ponieważ doszedł do wniosku, że przeprowadzenie 1,4 miliona testów w ciągu bardzo krótkiego okresu czasu byłoby zbyt kosztowne. Ministerstwo edukacji wprowadziło za to obowiązek trzech autotestów tygodniowo, w niedzielę, wtorek i czwartek, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. W przypadku wystąpienia infekcji u jednego z uczniów, testy antygenowe będą wymagane od całej klasy.

Pod wpływem protestów rodziców francuskie ministerstwo edukacji podjęło decyzję, że uczniowie nie będą już zobowiązani do trzykrotnego poddawania się testom za każdym razem, gdy w ich klasie zostanie wykryte zakażenie, pod warunkiem, że ewentualne kolejne infekcje nastąpią w okresie krótszym niż siedem dni. Teraz testy będą ważne przez siedem dni. Jeśli jednak drugi potwierdzony przypadek zakażenia pojawi się w klasie po siedmiu dniach od zidentyfikowania pierwszego, trzyetapowe testowanie trzeba będzie powtórzyć. Niezmiennie maseczki są obowiązkowe dla nauczycieli i dzieci powyżej 6 roku życia również podczas zajęć sportowych oraz na zewnątrz budynków.

Zgodnie z przyjętymi w tym tygodniu przepisami zajęcia szkole w Hiszpanii zostaną wznowione w poniedziałek na wszystkich poziomach nauczania. Nowelizacja przewiduje zmniejszenie dystansu społecznego pomiędzy uczniami z 1,5 m do 1,2 m, a także obowiązek noszenia masek ochronnych na terenie niezadaszonym wchodzącym w skład placówki oświatowej.

W Portugalii zajęcia również zostaną przywrócone 10 stycznia, a zasady sanitarne mają być podobne jak w 2021 r.: maseczka ochronna na terenie szkoły dla uczniów powyżej 10 roku życia, a także 1,5-metrowy dystans społeczny. W ostatnich dniach władze szkół wskazywały, że restrykcje te są niewystarczające i apelowały o poddanie uczniów przynajmniej raz w miesiącu testowi na obecność Covid-19.

W Danii w związku z szybkim wzrostem liczby zakażeń uczniowie zostali wysłani na wcześniejsze ferie świąteczne na początku grudnia ub. r., a do szkół powrócili 5 stycznia. W dniu otwarcia placówek edukacyjnych odnotowano w Danii dobowy rekord zakażeń, 28 283. Duńskie władze zakupiły miliony tzw. szybkich testów, które zostały przekazane nauczycielom oraz rodzicom do zastosowania w domu dwa razy w tygodniu, bez względu na występowanie objawów Covid-19.

Uczniowie w Szwecji mają powrócić do stacjonarnej nauki po przerwie świątecznej w poniedziałek. Mimo rekordowych dobowych przyrostów zakażeń, władze zdrowotne tego kraju nie zdecydowały się na wprowadzenie nauki zdalnej ani na masowe testy uczniów. Według Urzędu Zdrowia Publicznego badanie uczniów nie ma sensu, gdyż sprawdza możliwość zakażenia "jedynie w danym momencie". Decyzje o zamknięciu szkół lub przejściu na nauczanie hybrydowe zapadają lokalnie.

W Finlandii semestr wiosenny rozpoczyna się 10 stycznia. Rząd, mimo długiej dyskusji, nie zdecydował się na wprowadzenie na poziomie ogólnokrajowym nauczania zdalnego. W szkołach zaostrzone mają być jednak zasady kwarantanny w razie potwierdzonych przypadków zakażeń. Wzmocnione zostanie również zalecenie stosowania maseczek. Uczniom oferowane będą również testy domowe.

W Bułgarii zajęcia szkolne zostały wznowione we wtorek stacjonarnie, a uczniom dwukrotnie w tygodniu dokonywane będą testy.