Europa powinna skorzystać na skracaniu łańcuchów dostaw

Sytuacja geopolityczna zmusza firmy do relokacji produkcji. Skrócenie łańcuchów dostaw może okazać się korzystne dla polskiej gospodarki, pod warunkiem oparcia tego procesu o technologie.

Polska jest na trzecim miejscu wśród najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania w Europie po Wielkiej Brytanii i Niemczech. Nadal postrzegana jest jako państwo bardzo dobrych specjalistów - podkreślał Grzegorz Słomkowski członek zarządu PAIH podczas panelu "Inwestycje. Nearshoring wrzuci szósty bieg" na Property Forum.

Jednym z czynników kłopotliwych dla inwestorów jest skomplikowany system podatkowy w Polsce, który - obok rozwiązań włoskich - jest najbardziej nieprzyjazny inwestorom w UE. System podatkowy w Polsce jednakże, nie odstrasza inwestorów, chociaż nie jest optymalny stwierdził szef praktyki nieruchomości w kancelarii Noerr.

Jedną z najbardziej perspektywicznych branż w Polsce, jest szeroko pojęta logistyka. Piotr Miodek, prezes BTS 7 R uważa, że sektor logistyczny mocno się rozwijał mimo wojny, która w niewielkim stopniu odbiła się na branży. Zawieszenie dotyczyło tylko pierwszych miesięcy konfliktu.

W najgorszej sytuacji są firm, które były obecne na rynku rosyjskim. Jednak ich odwrót od rynku rosyjskiego okazał się korzystny dla Polski, ponieważ to nad Wisłą lokują one często swoją działalność.

Branża farmaceutyczna jest tym sektorem gospodarki, który jako pierwszy spotkał się z problemem ulokowania większości produkcji poza Europą, na rynkach azjatyckich.

Wojciech Rosa członek zarządu Polpharmy twierdzi że, branża farmaceutyczna w okresie pandemii gwałtownie odczuła wstrzymanie dostaw z Chin. Na rynku polskim udało się jednak doprowadzić do takiej sytuacji, że lekarstw ratujących życie nie zabrakło. W Polsce została utrzymana produkcja zakładów farmaceutycznych w Starogardzie Gdańskim, które były jednymi z ostatnich, dużych fabryk leków, w Europie.

Unia Europejska ma 12 głównych kierunków, które mają skrócić łańcuchy dostaw. W Polsce, np. istnieje ogromna szansa wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych, które nie są kopią rozwiązań z Zachodu i nie opierają się wyłącznie na produkcji prostych podzespołów.

Ważna jest jednak rola Unii Europejskiej w wyznaczaniu podstawowych kierunków rozwoju gospodarki w kluczowych branżach dla kontynentu. Dotychczas, jedynie 8 proc. mikroprocesorów produkuje się tylko w Unii Europejskiej.

Największymi barierami wejścia dla firm są przede wszystkim ceny energii i brak ludzi do pracy.

Polska może rozwijać nearshoring niekoniecznie w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej, która stanowi pewien gorset w rozwoju rozwiązań skracających łańcuchy dostaw. Nowe rozwiązania mogą być stosowane również przez współpracę z państwami europejskimi spoza UE, jak tymi z regionu Bałkanów Zachodnich, twierdził Grzegorz Słomkowski.

Jednakże, w przypadku np. rozwiązań medycznych, poszczególne państwa europejskiej są za małe do rozwoju relacji z partnerami globalnymi, stąd nadal jest duża rola UE w rozwoju. Przenoszeniu fabryk medycznych do Europy powinno służyć budowanie kapitału know how w tej dziedzinie.

Kolej jest najbardziej niedofinansowanym środkiem transportu z perspektywy branży logistycznej. Występuje również pewien kłopot z siłą roboczą, jednakże w branży logistycznej jest on minimalizowany poprzez automatyzację, zwrócił uwagę Piotr Miodek.

Rigthshoring nowym planem inwestycji na globalnym rynku, w państwach nawet odległych geograficznych, które jednak podzielają wspólne wartości

Odwołania do wspólnych wartości w przenoszeniu produkcji do państw takich jak Korea Południowa czy Japonia mogą stanowić nowy trend w kontekście ograniczenia wpływów Chin w globalnych łańcuchach dostaw. Z perspektywy Polski istotne jest utrzymanie pozytywnych trendów, które będą przenosić nad Wisłę wysokie technologie a nie prostą produkcję, konstatował Paweł Żelich.

Zrównoważony rozwój jest kolejnym, istotnym elementem dla inwestorów. Ten czynnik często jest niedoceniany w Polsce. Jak podkreślił Piotr Miodek, firmy w Polsce koncentrują się w wymogach ESG głównie na kwestiach środowiskowych. Z kolei, kwestie ładu korporacyjnego są często niedoceniane.