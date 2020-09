Europa Press: mafie statkami dowożą nielegalnych imigrantów na łodzie u wybrzeży Hiszpanii

Liberalna partia Ciudadanos poinformowała w parlamencie Hiszpanii, że mafie przemycają statkami nielegalnych imigrantów z Afryki na łodzie u wybrzeży Hiszpanii, i zwróciła się do rządu o pilne działania w tej sprawie – poinformowała w poniedziałek agencja Europa Press.

Hiszpańska straż przybrzeżna prawie codziennie ratuje nielegalnych imigrantów dryfujących na morzu w przepełnionych łodziach pneumatycznych, wiosłowych pontonach bez motoru, w barkach i na tratwach. Zdaniem ekspertów, na których powołała się Ciudadanos, imigranci są transportowani przez mafie statkami na niewielką odległość od wybrzeża do prymitywnych i zdezelowanych łodzi.

Według tej partii mafie przewożą imigrantów w miejsca, z których mogą już wzywać pomocy i zostać podjętymi przez służby ratunkowe. "Współrzędne, którymi dysponują imigranci, są bardzo precyzyjne" - podkreśliło ugrupowanie w dokumencie zarejestrowanym przez parlament.

"Ta praktyka była już stosowana przez mafie w zeszłym roku i z pewnością jest powtarzana obecnie" - dodała. "Mamy do czynienia z dramatycznymi historiami i cierpieniem ludzi, którzy uciekają przed wojną i brakiem perspektyw, ale nie można zapomnieć, że za tymi ruchami migracyjnymi stoją mafie, z którymi należy stanowczo walczyć" - podkreślono.

Według Ciudadanos morski system nadzoru (SIVE), pozwalający m.in. na monitorowanie jednostek pływających, jest w wielu miejscach stref przybrzeżnych Wysp Kanaryjskich zniszczony i niefunkcjonalny, co utrudnia pracę Gwardii Cywilnej. "Służby graniczne są wyczerpane i bez środków" - przekonywała partia.

Zwróciła się do rządu o podjęcie działań przeciwko używaniu statków przez mafie przemycające ludzi, a także o wzmocnienie ochrony granic wobec wzrostu nielegalnej imigracji. Podkreślono szczególną sytuację w związku z pandemią koronawirusa i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w kraju.

Według danych ministerstwa spraw wewnętrznych od stycznia do końca sierpnia br. na Wyspy Kanaryjskie dotarło ok. 4 tys. nielegalnych imigrantów z Afryki, tj. sześciokrotnie więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Tylko w sierpniu przybyło ok. 800 imigrantów.

Od końca ubiegłego roku, wobec zwiększonej kontroli przybrzeżnej na Morzu Śródziemnym, nasiliła się nielegalna imigracja z Afryki na hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie tzw. szlakiem atlantyckim.

Z Saragossy Grażyna Opińska