Europa w ogniu, a to dopiero preludium tego, co nas czeka. Winna jest zmiana klimatu

Gwałtowne pożary lasów ogarnęły już nie tylko Grecję, ale wiele miejsc w południowej Europie, Ameryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Naukowcy nie mają wątpliwości, że to wynik rekordowo wysokich temperatur, a co za tym idzie suszy napędzanej zmianą klimatu.

Mapa unijnego Copernicus Center, badającego zjawiska naturalne pokazuje, że pożarami jest już ogarnięte całe południe Europy i Afryka Północna.

25 lipca pożary rozprzestrzeniły się po Sycylii. Najgorsza sytuacja jest w Palermo, gdzie spłonął szpital, do tej pory w wyniku pożarów zginęło tam 7 osób.

Naukowcy nie mają wątpliwości, że gdyby nie zmiana klimatu zjawisko nie osiągnęłoby tak wielkiej skali i nie pochłonęło tak rozległych obszarów.

Na Sycylii zaczęto ewakuować turystów. Pożary pojawiły się też na południowym wschodzie Włoch, między innymi w okolicach Bari i w centralnej części kraju. Dalej pożarami dotknięte są Grecja, w tym wyspy Rodos, Eubea i Korfu. Płonie południe Francji, w tym wyspa Korsyka, lasy na wybrzeżu Chorwacji, a także w Portugalii i na hiszpańskich Wyspach Kanaryjskich.

Pożary dotknęły również Albanię, Bułgarię, południe Ukrainy, Mołdawii, Turcję, Algierię, Tunezję, Syrię. Lasy zapłonęły również w Nowym Meksyku w Stanach Zjednoczonych i w Rosji, m.in. w okolicach Krasnodaru. Pożary trawią lasy także w Kanadzie.

Płonie nie tylko Europa. Pożary dotknęły Afrykę Północną, USA i Kanadę

Skala zjawiska jest więc globalna. W regionie śródziemnomorskim pożary dotknęły co najmniej 9 krajów. W Algierii śmierć poniosły dotychczas 34 osoby, ale ten bilans będzie rósł, bo strażacy cały czas walczą z żywiołem. Pożary objęły 15 prowincji, wiele osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Narodowe Algierskie Biuro Meteorologiczne podało, że temperatury w niektórych miejscach osiągnęły nawet 50 stopni Celsjusza.

Potem rozprzestrzeniły się na sąsiednią Tunezję, gdzie płonie wiele miejsc w przygranicznej prowincji Tabaraka. Podobnie tragiczna sytuacja jest w syryjskiej Latakii.

We Włoszech prócz szalejących pożarów na północy w Mediolanie doszło do gwałtowanej burzy gradowej z porywistym wiatrem. Na zdjęciach, które mieszkańcy Mediolanu pokazywali w mediach społecznościowych, niektóre kule gradowe miały wielkość niewiele mniejszą od piłki footballowej.

We Włoszech padły też absolutne rekordy temperatur. W Palermo na Sycylii odnotowano dwa dni temu 47 stopni Celsjusza, a na Sardynii 48,2 stopni Celsjusza. Są to nigdy nie notowane temperatury w historii zarówno w tych miejscach, jak i w całej Europie.

Włosi od dekad nie doświadczyli takiego szoku klimatycznego

Ponadto jak podała wczoraj amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna (National Oceanic and Atmosferic Administration) lipiec 2023 roku jest najgorętszym miesiącem w skali globalnej, również od początku pomiarów, czyli od 1850 roku.

Włoski minister obrony cywilnej Nello Musumeci napisał na Facebooku, że Włochy doświadczają jednych z najtragiczniejszych dni w ostatnich dekadach. – Dotknęły nas gwałtowne burze, tornada, ogromny grad na północy, potworne upały na południu i niszczycielskie pożary w południowej i centralnej części kraju. Klimatyczny wstrząs, który uderzył w nasz kraj, wymaga od nas wszystkich zmiany podejścia – ostrzegł.

Na południu Francji prawie 100 strażaków walczy z pożarami w okolicach Nicei, a 300 w okolicach Arles. W Chorwacji zapłonęły lasy w okolicach największego adriatyckiego kurortu Dubrownika. Pożary trawią też Gran Canarię.

Według danych UE jednym z najbardziej dotkniętych pożarami krajów jest Portugalia, gdzie płoną okolice Cascais i Sintry, dwóch znanych kurortów blisko Lizbony. Aż 90 proc. kraju zmaga się z suszą.

Jak mówi w rozmowie z WNP.PL prof. Szymon Malinowski, klimatolog i fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego i jeden ze współzałożycieli portalu naukaoklimacie.pl, takie nasilenie pożarów jest skrajnie niepokojące.

Jak tłumaczy, nie ma wątpliwości, że zjawiska, które obserwujemy, napędza spowodowana przez działalność człowieka zmiana klimatu.

- Rosnące temperatury powodują większe parowanie. Kiedy mamy bardzo duże nasłonecznienie i powierzchnie roślin osiągają temperatury jeszcze wyższe niż temperatura powietrza, bo pada na nie słońce, nie mogą się chłodzić przez parowanie i wysychają. Na południu kontynentu uwalniają one w takich warunkach olejki eteryczne, które są bardzo łatwo palne, więc jeśli dodamy do tego bardzo ciepłe powietrze, silny wiatr, który obecnie tam obserwujemy, to otrzymamy znakomite warunki do tego, żeby takie zdarzenia naturalne jak uderzenia piorunów czy antropogeniczne jak rosnący ruch turystyczny i związane z tym zaprószenia ognia, wywoływały pożary o tak ogromnej skali, ze znacznie poważniejszymi skutkami niż kiedyś – mówi WNP.PL.

Klimat śródziemnomorski właściwie przestaje istnieć. Trzeba się żegnać z wakacjami na południu

Jak dodaje naukowiec, jeśli niektórym wydaje się, że obecne pożary to norma, to są w błędzie.

- W tym roku, do tej pory w puszczy kanadyjskiej spaliło się 8 razy więcej obszarów leśnych niż średnia wieloletnia w tym okresie, i to pokazuje skalę zmian, jakie zachodzą – podkreśla.

Temperatury w Europie podnosi również bardzo wysoka temperatura Morza Śródziemnego i Atlantyku, która jest o 1,5 stopnia wyższa niż średnia 40-letnia. Czym wyższa jest temperatura oceanów – tym większa szansa na ekstrema pogodowe.

Prof. Malinowski przypomina, że obecne wydarzenia są szokujące dla niezorientowanego obserwatora, jednak fale upałów, susze, gwałtowne burze zostały przewidziane.

- Spodziewaliśmy się tego, jak również innych zjawisk prognozowanych w raportach IPCC (Międzyrządowy Panel ds. Zmiany Klimatu, działający pod egidą ONZ, a zrzeszający największe naukowe nazwiska z obszaru nauk o Ziemi - przyp. red.), mówiących o skutkach globalnego ocieplenia – przypomniał.

Chociaż pożary na południu Europy wyglądają jak obrazki z filmów katastroficznych, to nadal dopiero przedsmak tego, co może nas czekać. Gorzej będzie, jeśli ekstremalnych zjawisk nie wytrzymają nasze systemy energetyczne i nie będzie można na przykład dostarczać wody czy jedzenia, a to scenariusz całkowicie realny.

Prof. Malinowski przyznaje, że w ciągu 20-30 lat południe Europy w miesiącach letnich może nie nadawać się do zamieszkania.

- Możemy powiedzieć, że klimat śródziemnomorski właściwie przestaje istnieć. Można to sprawdzić na atlasie interaktywnym IPCC, który pokazuje, jak będą wyglądały niektóre rejony świata przy ociepleniu o półtora, dwa, cztery stopnie Celsjusza. Każdy może to sprawdzić samodzielnie – dodaje.

Południe Europy może wkrótce więc przestać być turystycznym rajem, a zamienić się w miejsce nie do życia, przynajmniej przez część roku. Zmusi również lokalną ludność do migracji do północnych regionów swoich krajów.

I wcale nie oznacza to, że Polska zamieni się w drugą Chorwację i na tej zmianie skorzysta, ponieważ w naszym kraju również rośnie temperatura.

- Ocieplający się świat to zakwity sinic w Bałtyku, rzekach i jeziorach, rosnący poziom morza, coraz więcej kłopotów z plażami oraz większa niepewność, jeśli chodzi o pogodę i skalę zjawisk ekstremalnych – ostrzega klimatolog.

Obecne rekordy temperatur to dopiero preludium. Wkrótce będzie znacznie gorzej

To realne, że temperatura w niektórych miejscach Europy osiągnie 50 stopni Celsjusza. Na coraz większych obszarach w wielu regionach świata, także silnie zaludnionych przez kilka lub kilkadziesiąt dni w roku będą panować warunki, w których ludzie nie będą mogli przeżyć bez wspomagania, czyli chłodzenia.

Szczęśliwie w tym roku w Polsce nie zanotowaliśmy rekordowych upałów i wyszliśmy obronną ręką z klimatycznej opresji, chociaż pamiętajmy, że w ostatniego sylwestra zanotowano rekordowo wysokie temperatury. Jednak nasz kraj od około 10 lat dotknięty jest narastającą suszą i obniżaniem się poziomu wód gruntowanych. To nieuchronnie dotyka rolnictwo, a co powoduje wzrost cen żywności, co roku są w Polsce miejscowości, gdzie woda jest racjonowana.

Do tej pory w Europie i Turcji spłonęło ok 10-15 proc. powierzchni więcej niż średnia wieloletnia za ten okres, a to dopiero koniec lipca. W wyniku pożarów na południu Europy łącznie zginęło już około 40 osób. Jak podało dziś Centrum Copernicus, które zajmuje się badaniem zjawisk naturalnych i działa pod auspicjami UE, w Grecji zanotowano najwyższe emisje pochodzących z palących się lasów od ponad 20 lat.

- To, co nazywaliśmy zjawiskami ekstremalnymi, jeśli chodzi o ciepłe zjawiska klimatyczne rośnie znacznie szybciej niż średnia temperatura – i to według prof. Malinowskiego jest alarmujące.

Mimo, że obecna sytuacja w Europie wydaje nam się przerażająca, to tak naprawdę dość łagodna wersja tego, co może nas czekać, szczególnie w kontekście opublikowanego 25 lipca badania w czasopiśmie „Nature Communications,” gdzie naukowcy dowodzą, że może dojść do załamania prądu zatokowego, a w skali globalnej cyrkulacji termohalinowej (globalna cyrkulacja wód oceanów spowodowana zmianami gęstości wody morskiej w zależności od zasolenia i temperatury).

Jest to system prądów morskich, który reguluje całą maszynę klimatyczną. Naukowcy uważają, że z powodu rosnącej temperatury wywołanej zmianą klimatu może on całkowicie zmienić swój sposób działania. Przewidują, że stanie się to między 2025 a 2095 rokiem. Chociaż nie ma tu naukowego konsensusu autorzy badania przekonują m.in., że wówczas w Europie dojdzie do znacznego ochłodzenia, a wschodnie wybrzeże USA może zostać zalane.

Prof. Malinowski mówi jednak, że nie do końca można przewidzieć skutki załamania systemu prądów morskich.

- Takie sytuacje występowały w przeszłości, jednak w innym niż dziś klimacie i ich skutki znamy. Jednak nie mamy pewności, jak to może wyglądać w cieplejszym klimacie, w porównaniu do klimatu, który występował kiedyś, gdyż to co nazywamy sprzężeniami w systemie klimatycznym może w nowych warunkach działać trochę inaczej – podkreśla.