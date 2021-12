Europa: Wyjazdy świąteczne z certyfikatem covidowym; test potrzebny do Portugalii, Czech, Niemiec i Szwajcarii

W okresie świąt podróże po Europie ułatwia unijny certyfikat szczepienia, nabycie odporności po przejściu infekcji lub wynik testu na obecność koronawirusa. Dodatkowe obostrzenia czekają jednak Polaków udających się do Portugalii, Czech, Niemiec, Szwajcarii, Grecji, Norwegii i na Maltę.

W Portugalii do 20 marca 2022 r. obowiązuje stan klęski żywiołowej i osoby przybywające do tego kraju samolotami muszą przedstawić negatywny test lub zaświadczenie lekarskie o przebyciu Covid-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Dowód szczepienia nie jest uznawany. Honoruje się go jedynie na granicy lądowej, ale tylko wobec podróżnych przybywających z regionów UE o niskim poziomie infekcji według klasyfikacji Europejskiego Centrum ds. Prewencji i Kontroli Chorób (ECDC). Przyjeżdzający z Polski, która na mapie ECDC uwzględniającej wskaźniki infekcji z ostatnich 14 dni zaznaczona jest kolorem czerwonym (podobnie jak większość kontynentu), muszą przedstawić na granicy test PCR z ostatnich 72 godzin lub test antygenowy z 48 godzin lub europejski certyfikat covidowy poświadczający wyzdrowienie. Na terenie kraju tradycyjnie rozumiany europejski certyfikat jest wymagany od osób wchodzących do środka restauracji.

Ze względu na wysoką liczbę zachorowań, niemiecki rząd federalny klasyfikuje Polskę jako obszar wysokiego ryzyka. Stąd każda osoba wyjeżdżająca z Polski do Niemiec, która nie jest w pełni zaszczepiona lub wyleczona, musi przejść dziesięciodniową kwarantannę, z której może zostać zwolniona po uzyskaniu negatywnego wyniku testu nie wcześniej niż pięć dni po wjeździe. W przypadku dzieci poniżej lat 12 kwarantanna trwa pięć dni. Na stokach narciarskich obowiązuje zasada 3G (geimfpt, genesen, getestet, czyli zaszczepieni, ozdrowieńcy, przebadani) oraz wymóg zakrywania twarzy w kolejkach linowych.

Przy wjeździe do Czech niezaszczepieni obywatele polscy muszą okazać negatywny wynik testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed przyjazdem. Oprócz tego muszą wykonać dodatkowy test PCR między piątym a siódmym dniu po przyjeździe a do otrzymania wyniku zobowiązani są nosić maseczkę FFP2 wszędzie poza miejscem zamieszkania.

Wszyscy podróżni przybywający do Szwajcarii z zagranicy mają obowiązek zarejestrować swój przyjazd online 48 godzin przed przyjazdem, a osoby powyżej 16 roku życia muszą również przedstawić negatywny wyniku testu PCR (nie starszego niż 72 godziny). Dotyczy to również osób zaszczepionych i ozdrowieńców. Test należy powtórzyć między czwartym a siódmym dniem od przyjazdu i może to być również test antygenowy. Na terenie całego kraju certyfikat covidowy jest potrzebny przy wejściu do restauracji czy obiektów rekreacyjnych, maseczka jest wymaga w środkach transportu i sklepach, jednak poszczególne kantony mogą wprowadzać ostrzejsze rygory.

Grecja jest w dalszym ciągu otwarta dla w pełni zaszczepionych turystów, a także osób, które przeszły Covid-19 w ciągu ostatnich 90 dni, przy czym zaświadczenie dla ozdrowieńców jest ważne dopiero 30 dni po pierwszym pozytywnym wyniku testu. Niezaszczepieni potrzebują negatywnego wyniku testu PCR ważnego 72 godziny lub antygenowego ważnego 48 godzin. Na terenie kraju obowiązuje nakaz noszenia maseczek w przestrzeni zamkniętej. Przy wejściu do wnętrz restauracji czy muzeów konieczny jest certyfikat zaszczepienia lub wyzdrowienia i nie obowiązują tam testy. W centrach handlowych i punktach gastronomicznych z miejscami na zewnątrz można już wejść po okazaniu testu (lub certyfikatu szczepienia czy wyzdrowienia).

Od 12 grudnia stopniowo kończy się lockdown w Austrii, co umożliwia ponownie wyjazdy w celach turystycznych. W niedzielę otwiera się m.in. Tyrol i Vorarlberg, w piątek - Salzburg, Styria i Karyntia, a od 20 grudnia Wiedeń. Chociaż przy wjeździe obowiązuje europejski certyfikat covidowy, to na terenie kraju w przypadku osób powyżej 12 roku życia honorowane będzie jedynie zaświadczenie o szczepieniu lub wyzdrowieniu (2G). W zamkniętych miejscach publicznych należy nosić specjalne maseczki FFP2. W stolicy kraju dzieci od 6 roku życiu potrzebują testu PCR. Na stokach obowiązuje również zasada 2G.

Przed przyjazdem do Francji należy wypełnić online formularz lokalizacji podróżnego (Digital Passenger Locator Form, dPLF). W miejscach publicznych i dalekobieżnym transporcie publicznym osoby od 12. roku życia obowiązują paszporty sanitarne będące dowodem szczepienia, wyzdrowienia lub negatywnego wyniku testu PCR z ostatnich 72 godzin). Noszenie masek obowiązkowe jest w miejscach zamkniętych oraz otwartych, gdzie zgromadzonych jest dużo osób, m.in. na jarmarkach bożonarodzeniowych. Do korzystania z wyciągów narciarskich nie jest wymagany paszport covidowy, jednak należy zakrywać twarz maseczką.

Przy wjeździe do Włoch obowiązuje dPLF oraz przepustka covidowa, poświadczająca zaszczepienie w przeciągu ubiegłych 9 miesięcy, wyzdrowienie maksymalnie 6 miesięcy wcześniej lub negatywny wynik testu PCR sprzed 72 godzin lub antygenowego sprzed 48. Wymagana jest ona w większości miejsc publicznych, m.in. w hotelach, na stokach narciarskich i środkach komunikacji miejskiej. Do 15 stycznia obowiązuje również tzw. Super Green Pass, konieczna przy wejściu do wnętrz lokali gastronomicznych i na imprezy kulturalne i sportowe, którą mogą otrzymać jedynie osoby wyleczone i zaszczepione.

W Norwegii obowiązują najbardziej restrykcyjne w Skandynawii przepisy dotyczące wjazdu. Wszyscy podróżni, w tym zaszczepieni, zobowiązani są przed wjazdem zarejestrować swój pobyt na stronie internetowej entrynorway.no, a następnie poddać się testowi na Covid-19 na granicy albo do 24 godzin po przyjeździe.

Wraz z nasileniem się w listopadzie zakażeń koronawirusem w Hiszpanii kilka wspólnot autonomicznych zaostrzyło przepisy sanitarne. Od 1 grudnia osoby przybywające na Wyspy Kanaryjskie muszą posiadać paszport szczepionkowy lub dokument potwierdzający negatywny test na Covid-19 lub zaświadczenie lekarskie o przebyciu tej choroby. Wśród regionów, które pod pewnymi warunkami ograniczyły możliwość wejścia do lokali gastronomicznych i rozrywki są m.in. Aragonia, Katalonia, Galicja, Nawarra, Baleary oraz Walencja. Od klientów wymagane są tam dokumenty medyczne potwierdzające brak koronawirusa.

Na Maltę urlopowicze z Polski mogą polecieć, przedstawiając dPLF oraz unijny certyfikat covidowy potwierdzający przejście pełnego cyklu szczepień przeciwko Covid-19. Osoby bez takiego zaświadczenia, nawet te, które przeszły infekcję lub mają aktualny negatywny test, będą kierowane na 14-dniową, płatną z własnej kieszeni, kwarantannę (ok. 100 euro za noc). Świadectwo szczepień jest wymagane od podróżnych, którzy ukończyli 12. rok życia. Nie muszą go posiadać dzieci poniżej 5 lat. Towarzyszące zaszczepionym rodzicom dzieci w wieku 5-11 lat oraz osoby, które z przyczyn medycznych nie mogą poddać się szczepieniom, unikną kwarantanny pod warunkiem przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR sprzed maksymalnie 72 godz.

