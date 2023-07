Europarlament krytycznie o projekcie KE w sprawie niezależnego organu ds. etyki dla instytucji unijnych

Parlament Europejski skrytykował w przyjętej w środę rezolucji projekt Komisji Europejskiej w sprawie powołania niezależnego organu ds. etyki dla instytucji UE. Zdaniem europosłów jest on "za mało ambitny".

W rezolucji przyjętej 365 głosami, przy 270 przeciw i 20 wstrzymujących się, PE nazywa projekt porozumienia w sprawie organu ds. etyki "niezadowalającym i mało ambitnym, niewystarczającym do stworzenia prawdziwego organu ds. etyki".

Europarlament ubolewa nad tym, że KE zaproponowała, aby w skład organu wchodziło tylko pięciu niezależnych ekspertów (po jednym na instytucję UE) i tylko w charakterze obserwatorów, a nie dziewięcioosobowy organ złożony z niezależnych ekspertów ds. etyki, o który wcześniej wnioskowali europosłowie.

Europosłowie nalegają, aby organ ds. etyki był w stanie badać domniemane naruszenia zasad etycznych, a także mieć prawo do żądania dokumentów administracyjnych z poszanowaniem immunitetu posłów do PE i wolności mandatu. "Powinien mieć uprawnienia do badania domniemanych naruszeń zasad etyki z własnej inicjatywy oraz do zajmowania się indywidualnymi przypadkami, jeśli zażąda tego uczestnicząca instytucja lub którykolwiek z jej członków" - wskazują europosłowie.

Podkreślają również, że organ ten powinien mieć możliwość wydawania zaleceń dotyczących sankcji, które mają być podawane do wiadomości publicznej wraz z decyzją podjętą przez daną instytucję lub po upływie określonego terminu.

Jeśli chodzi o własne wysiłki PE na rzecz większej przejrzystości, uczciwości i odpowiedzialności, posłowie podkreślają, że europarlament dokonuje obecnie przeglądu swoich ram działania w celu wzmocnienia procedur postępowania w przypadku naruszenia jego regulaminu (w szczególności kodeksu postępowania), lepszego zdefiniowania tego, co wchodzi w zakres listy sankcji oraz strukturalnej reformy odpowiedniego komitetu doradczego.

Europosłowie podkreślają, że w niedawnych oskarżeniach o korupcję organizacje pozarządowe wydają się być wykorzystywane jako wektory zagranicznej ingerencji i wzywają do pilnego przeglądu istniejących przepisów w celu zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności organizacji pozarządowych.

PE będzie uczestniczył w negocjacjach z Radą UE i KE w sprawie powołania niezależnego organu ds. etyki dla instytucji unijnych, dążąc do ich zakończenia do końca 2023 roku.

Ze Strasburga Łukasz Osiński