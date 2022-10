Europarlament wzywa do znacznego zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy

Parlament Europejski wezwał wszystkie państwa i organizacje międzynarodowe do zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy, a także do jednoznacznego potępienia fikcyjnych referendów na okupowanych terenach Ukrainy oraz próby siłowego zdobycia przez Rosję terytorium sąsiedniego kraju.

W przyjętej w czwartek rezolucji europosłowie stwierdzają, że wyniki sfałszowanych referendów przeprowadzonych pod lufami karabinów w celu aneksji obwodów donieckiego, chersońskiego, ługańskiego i zaporoskiego są "nieważne". Wezwano państwa członkowskie UE do przyjęcia dodatkowych poważnych sankcji wobec Rosji.

Podkreślając odwagę narodu ukraińskiego broniącego swojego kraju i wartości europejskich, europosłowie wzywają państwa unijne oraz inne kraje wspierające Ukrainę do znaczącego zwiększenia pomocy wojskowej, szczególnie w obszarach, o które prosi rząd w Kijowie. "Niezdecydowane" kraje członkowskie powinny zapewnić swój sprawiedliwy udział w niezbędnej pomocy wojskowej, co pomoże skrócić wojnę - stwierdzono.

Ostatnie rosyjskie groźby użycia broni jądrowej są nieodpowiedzialne i niebezpieczne - ostrzegają posłowie. Wzywają oni państwa członkowskie i partnerów międzynarodowych do przygotowania szybkiej i zdecydowanej odpowiedzi, gdyby Rosja przeprowadziła atak nuklearny na Ukrainę. Ich zdaniem wszelkie próby Rosji, aby przedstawić ataki na okupowane terytoria jako atak na samą Rosję, a tym samym jako podstawę do ataku nuklearnego, są nielegalne i bezpodstawne i nie powstrzymają Unii Europejskiej od dalszego wspierania samoobrony Ukrainy.

Posłowie do PE potępiają mobilizację wojskową w Rosji oraz środki zmuszające mieszkańców tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy do służby w rosyjskich siłach zbrojnych lub siłach pomocniczych, co jest aktem zakazanym przez czwartą konwencję genewską. W celu utrzymania stabilności na Kaukazie Południowym i w Azji Środkowej, europosłowie wzywają również do zwiększenia wsparcia dla krajów regionu, które doświadczyły napływu obywateli rosyjskich, w szczególności dla Gruzji, Kazachstanu, Uzbekistanu, Armenii i Kirgistanu.

W odniesieniu do eksplozji na gazociągach Nord Stream, posłowie stwierdzają, że istnieje "coraz więcej spekulacji, że był to wynik skoordynowanego i celowego działania podmiotu państwowego". Wybuchy pokazują, jak niebezpieczna była polityka zwiększania zależności od rosyjskich paliw kopalnych i że używanie energii jak broni zostało przeniesione na nowy poziom. W rezolucji wezwano państwa członkowskie do priorytetowego potraktowania ochrony europejskiej infrastruktury krytycznej, do zwiększenia jej odporności na ataki zewnętrzne oraz do dalszego wspierania odporności partnerów z Europy Wschodniej i Bałkanów Zachodnich.

Wreszcie, europosłowie wzywają do ustanowienia międzynarodowego trybunału do spraw zbrodni wojennych na Ukrainie, "przez który byliby ścigani Putin oraz wszyscy ci rosyjscy urzędnicy cywilni i wojskowi oraz ich pełnomocnicy odpowiedzialni za planowanie, rozpoczęcie i prowadzenie wojny na Ukrainie".

Rezolucja została przyjęta 504 głosami za, przy 26 głosach przeciw i 36 wstrzymujących się.

Z Strasburga Łukasz Osiński

