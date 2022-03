Europejscy przyjaciele Putina. Dziś siedzą cicho, jak mysz pod miotłą

Za sprawą agresji na Ukrainę Rosja stała się pariasem, odwrócił się od niej cały cywilizowany świat. Niczym niesprowokowana napaść na sąsiada wzbudziła powszechne potępienie, a i wśród tych, którzy się do sankcji nie przyłączyli, trudno dostrzec aprobatę. Ucichli również zachodni sympatycy Putina. A było ich niemało...

Pod przykrywką paliwowego kontraktu

Wspólnota ideologiczna

Z niechęci do USA

Brexit, czyli złoty interes

Kto się dał skusić?

Mniej więcej w tym samym czasie jej ojciec – założyciel Frontu Narodowego, Jean-Marie Le Pen – uzyskał z kolei - poprzez swoją firmę Cotelec - 2,5 mln euro pożyczki od cypryjskiej firmy byłego agenta KGB, który został w 1985 r. wydalony z Wielkiej Brytanii pod zarzutem szpiegostwa.Front Narodowy i Marie Le Pen to jednak tylko część prorosyjskiej układanki wzmacniania finansami z Rosji.W 2019 roku portal BuzzFeed opublikował nagrania z tajnego spotkania, do jakiego doszło pod koniec 2018 roku w moskiewskim hotelu, w którym uczestniczył Gianluca Savoini, jeden z najbliższych współpracowników ówczesnego wicepremiera i lidera Ligi Północnej Matteo Salviniego.Teoretycznie spotkanie dotyczyło kontraktu naftowego – rosyjska firma miała sprzedać co najmniej 3 mln ton paliwa w ciągu roku włoskiej firmie Eni za cenę ok. 1,5 mld dol. Sprzedaż i kupno miały odbywać się przez pośredników, a sprzedający mieli udzielać kupującym zniżki. Bazując na cenach paliwa w tamtym czasie, upust miał łącznie wynieść ok. 65 mln dol.Według portalu właśnie ta suma miała trafić do partii Salviniego; pieniądze miały być przeznaczone m.in. na kampanię przed wyborami do PE. Portal zaznacza jednak, że z nagrań nie wynika, że transakcja doszła do skutku.Podczas rozmowy poruszano również wątki polityczne – Savoini deklarował, że parta Salviniego chce zmienić Europę.– Nowa Europa musi być bliska Rosji tak, jak kiedyś, ponieważ chcemy mieć naszą suwerenność – kontynuował.To dość wiarygodne, gdyż Salvini też zawsze prezentował jednoznacznie prorosyjskie stanowisko. Mniej więcej w tym samym czasie włoski wicepremier mówił o tym, że sankcje na Rosję są "gospodarczą, społeczną i kulturową głupotą".Czy to oznacza, że te partie są "pachołkami Rosji", robiącymi to, za co im się płaci? Sprawa jest bardziej skomplikowana, chociaż obiektywnie obie działają na rzecz rosyjskich interesów w Europie. To raczej sytuacja, w której Kreml wzmacnia i wspiera te siły polityczne w Europie, które mogą - z perspektywy Placu Czerwonego - okazać się użyteczne."Prorosyjska postawa tych partii wynika - w dużej mierze - z przekonań i bliskości wobec ideologicznych podstaw putinowskiej Rosji. Dla wielu spośród skrajnej prawicy atrakcyjny jest prezentowany przez Rosję konserwatyzm w kwestiach światopoglądowych, obrona narodowej suwerenności oraz odrzucenie liberalnego internacjonalizmu i interwencjonizmu" – oceniał pięć lat temu w swoim raporcie Fredrik Wesslau z European Council on Foreign Relations.Raport wyróżnia tzw. partie buntu, które – w uproszczeniu – są sceptyczne wobec zasad liberalnej demokracji, niechętne uchodźcom i UE, często antyamerykańskie. Większość z 45 zidentyfikowanych przez ECFR „partii buntu” była pozytywnie nastawiona do Rosji i sympatyzowała z rosyjskim stanowiskiem.Spośród znaczących partii na skrajnej prawicy najbardziej prorosyjskie były: AfD, FPÖ, grecki Złoty Świt, węgierski Jobbik, francuski Front Narodowy, włoska Liga Północna, brytyjski UKIP i belgijski Vlaams Belang (VB).Na skrajnej lewicy najbardziej prorosyjskie okazywały się cypryjska AKEL, niemiecka Die Linke, czeska KSČM, Podemos w Hiszpanii i Syriza w Grecji. Również włoski Ruch Pięciu Gwiazd i chorwacki Żywy Mur można zaliczyć do obozu prorosyjskiego."Wielu buntowników na lewicy przyciąga niechęć Rosji wobec globalizacji, wyzwanie, które ona rzuca zdominowanemu przez USA kapitalistycznemu systemowi światowemu oraz nostalgiczne więzi ze Związkiem Radzieckim. Oba skrajne środowiska postrzegają Rosję jako przeciwwagę dla Stanów Zjednoczonych" – dodawał Fredrik Wesslau.Jego zdaniem partie te są również w stanie przesunąć środek ciężkości dyskursu politycznego na korzyść Rosji – partie głównego nurtu za Zachodzie, obawiając się wzrostu popularności populistów, częściowo przejmują ich narrację, by odebrać im elektorat.Problem w tym, że to oznacza, że ta narracja ma znacznie szerszy zasięg...Rosja dostrzegła potencjał takich partii już kilka lat temu, zacieśniając więzy współpracy – jak widać powyżej – wspierając na inne sposoby.Już w 2015 roku Międzynarodowe Rosyjskie Forum Konserwatywne zgromadziło rosyjskich i europejskich przedstawicieli ugrupowań szowinistycznych i neonazistowskich, w większości marginalnych. Wśród uczestników byli przedstawiciele greckiego Złotego Świtu, włoskiej Nowej Zorzy, bułgarskiej Ataki oraz m.in. eurodeputowany Udo Voigt, ekslider Narodowodemokratycznej Partii Niemiec, a także Nick Griffin, ekslider Brytyjskiej Partii Narodowej.Dlaczego Rosja ich wspiera? Chodziło o rozbicie jedności Zachodu i jego dezintegrację. Putin zdawał sobie bowiem sprawę, że żadne państwo zachodnie – może poza Stanami Zjednoczonymi – nie jest mu w stanie samodzielnie zagrozić, a zjednoczony Zachód – już tak (co zresztą pokazują obecnie nałożone sankcje).To dlatego Rosja kibicowała (a niewykluczone, że również niejawnie wspierała) również brexitowi. Wątpliwości budził przede wszystkim główny sponsor ruchu LeaveUE, który był główną siłą prącą do brexitu.Brytyjski milioner Arron Banks przekazał na kampanię aż 12 mln funtów – najwięcej w historii Wielkiej Brytanii. Według ustaleń dziennikarzy The Observer, dzień po rozpoczęciu kampanii rosyjski ambasador w Wielkiej Brytanii przedstawił Banksowi rosyjskiego biznesmena, który zaoferował mu wielomiliardowe kontrakty na inwestycje w rosyjskie kopalnie złota i diamentów. Z wysokiej rangi urzędnikami rosyjskimi mieli się także spotykać inni liderzy ruchu LeaveEU.Dlaczego Rosja miałaby się angażować w tę kampanię?"Po brexicie Federacja Rosyjska zyska szansę na wzmocnienie swojej pozycji względem UE, gdyż zmniejszy się grupa państw członkowskich, które postrzegają Rosję jako zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego. Zarazem, ze względu na nowy podział głosów w Radzie Unii Europejskiej, silniejszy wpływ w polityce UE zyskają Niemcy, otwarte na dialog z Rosją, a także ich wizja nowej polityki wschodniej" – oceniał w 2019 roku Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, dodając, iż rosyjskie władze będą starały się przekonać niektóre państwa członkowskie, zwłaszcza Niemcy, Włochy i Austrię, do pogłębienia dwustronnej współpracy gospodarczej, a jednym z instrumentów tej współpracy będzie gazociąg Nord Stream 2.To nie jedyny kanał wpływu... Według raportu komisji ds. wywiadu i bezpieczeństwa brytyjskiego parlamentu, opublikowanego w 2020 r., rosyjskie wpływy w Wielkiej Brytanii są "nową normalnością", wskazując na oligarchów."Wielka Brytania z zadowoleniem przyjęła rosyjskie pieniądze, zadano niewiele pytań – jeśli w ogóle – o pochodzenie tego znacznego bogactwa" – napisała komisja.Niestety, rosyjskie starania padają na podatny grunt, o czym świadczy tzw. afera z Ibizy, która wstrząsnęła austriackim życiem politycznym w 2019 roku.Niemieckie gazety („Der Spiegel” i „Süddeutsche Zeitung”) opisały bowiem spotkanie, do jakiego doszło w lipcu 2017 r. na te hiszpańskiej wyspie. Prominentni politycy FPÖ (w tym lider partii i do niedawna wicekanclerz Austrii Heinz-Christian Strache) rozmawiali tam z kobietą, która miała być wysłanniczką jednego z bliskich Kremlowi rosyjskich oligarchów.Rosjanka chciała "wyprać" ogromną sumę pieniędzy, a nagrani austriaccy politycy m.in. oferowali jej swoją pomoc w uzyskaniu kontraktów rządowych, chcąc wykorzystać te pieniądze do prowadzenia swojej kampanii wyborczej... Rosyjska inwestorka miała bowiem przejąć jeden z popularnych tabloidów („Kronen Zeitung”) i zmienić jego linię polityczną na bliską FPÖ. To była jednak tylko prowokacja – córka milionera była w rzeczywistości dziennikarką.Możemy się jednak tylko zastanawiać, ile takich rozmów w ostatnich latach w gabinetach europejskich polityków (nie tylko zachodnioeuropejskich) nie było prowokacją i ile nie zostało nagranych, jak w przypadku moskiewskich rozmów włoskich polityków...