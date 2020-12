Europejska Agencja Leków 21 grudnia wyda opinię o szczepionce firm Pfizer: BioNTech

Europejska Agencja Leków (EMA) zapowiedziała, że w poniedziałek 21 grudnia zbierze się panel ekspertów w celu oceny szczepionki przeciwko Covid-19 wyprodukowanej przez amerykańską firmę Pfizer i niemieckiego partnera tej korporacji, spółkę BioNTech.

Wcześniej spotkanie planowano na 29 grudnia, jednak - jak podaje EMA - jego organizacja jest możliwa wcześniej po tym, jak firmy dostarczyły dodatkowe informacje na temat szczepionki.

Agencja poinformowała, że w przypadku, gdy wyda pozytywną decyzję, Komisja Europejska przyspieszy proces decyzyjny w celu przyznania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu we wszystkich państwach członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

EMA zajmuje się wydawanie zaleceń dotyczących leków, jednak ostateczne słowo w sprawie zatwierdzenia danej substancji ma Komisja Europejska i zazwyczaj postępuje ona zgodnie z zaleceniami agencji.

Reuters podał, powołując się na wypowiedź federalnego ministra zdrowia Jensa Spahna, że Niemcy mogą rozpocząć szczepienia przeciwko Covid-19 już w Boże Narodzenie.

Szef resortu zdrowia tego kraju powiedział we wtorek, że kraj może zacząć podawać szczepionki w ciągu 24-72 godzin po tym, jak produkt BioNTech/Pfizer otrzyma zgodę regulacyjną Unii Europejskiej. Jego zdaniem może rozpocząć się to już w Boże Narodzenie.

Jak podaje EMA, pozwolenie na dopuszczenie do obrotu gwarantuje, że szczepionki przeciwko Covid-19 spełniają te same wysokie standardy UE, co wszystkie szczepionki i leki dostępne na ternie Unii.

Z Brukseli Łukasz Osiński