Europejska Wspólnota Polityczna może zwrócić Wielką Brytanię Europie

Europejska Wspólnota Polityczna ma spajać politycznie Europę, jak na razie ta wizja nie ma, żadnego umocowania politycznego.

W maju, prezydent Francji Emanuelle Macron zaproponował nowy format współpracy pomiędzy UE a „zaprzyjaźnionymi” państwami sąsiedzkimi. Ta inicjatywa zbiegła się w czasie z uzyskaniem przez Ukrainę i Mołdawię statusu kandydata do UE.

Pierwsze spotkanie tego nowego formatu odbywa się w Pradze. Zostały na nie zaproszone 44 delegacje państw europejskich, w tym gronie nie ma jednak Białorusi i Rosji. Podczas pierwszej wypowiedzi dla mediów prezydent Francji Macron stwierdził, że „Europa daje sygnał o swojej jedności i chęci walki o wspólne cele strategiczne”.

W spotkaniu na praskich Hradczanach udział biorą miedzy innymi prezydent Turcji Erdogan i premier Wielkiej Brytanii Liz Truss. Obecność przywódczyni Zjednoczonego Królestwa jest znamienna ponieważ od powstania tej inicjatywy Wielka Brytania prezentowała raczej sceptyczne stanowisko wobec francuskiej inicjatywy.

Jednakże w ostatnich tygodniach premier Liz Truss, która dotychczas prezentowała raczej eurosceptyczne stanowisko w polityce zagranicznej, ogłosiła udział w praskim szczycie, co więcej Wielka Brytania zaproponowała chęć organizowania kolejnego spotkania w tym formacie.

Największym kryzysem w polityce integracyjnej UE był Brexit, stąd wynikała, według francuskich władz, potrzeba stworzenia nowego formatu współpracy, który angażowałby państwa spoza wspólnoty do współdecydowania o polityce kontynentu.

Uczestnictwo Wielkiej Brytanii w Europejskiej Wspólnocie Politycznej może stanowić też doraźne działanie ze strony Londynu, który jest zainteresowany pozostaniem Zjednoczonego Królestwa we wszelkich formatach, które będą kształtować nowe ramy bezpieczeństwa w Europie. Wielka Brytania jest jednym z liderów pomocy wojskowej dla Ukrainy w Europie. Możliwość decydowania o przyszłości Ukrainy będzie wymagała uczestnictwa Londynu we wszelkich forach poświęconych sprawie Ukrainy i bezpieczeństwa w Europie.

Włączenie się Londynu do nowej inicjatywy europejskiej może mieć również długofalowe znaczenie i być jednym z filarów obecności Wielkiej Brytanii w centrum polityki europejskiej.

Słabością tej inicjatywy jest zbyt szeroki format i brak precyzyjnych celów w dziedzinie integracji europejskiej

Jednakże, szeroki format współpracy jaki został zaproponowany, uwzględniając uczestnictwo w nim państw nie posiadających aspiracji europejskich jak Turcja czy Azerbejdżan może być pewną próbą tonowania aspiracji europejskich takich państw jak Ukraina czy Mołdawia. Z perspektyw Londynu te kwestie, związane z przyszłymi akcesjami, nie muszą stanowić większego problemu, ponieważ Wielka Brytania może wykorzystywać ten format współpracy do posiadania wpływów politycznych w UE, jednocześnie będąc formalnie poza wspólnotą.

Tego typu inicjatywy, które wychodziły poza proces integracji europejskiej państw, były często traktowane z nieufnością przez państwa posiadające swoje własne aspiracje europejskie. Partnerstwo Wschodnie, będące do tej pory głównym wymiarem wschodnim polityki sąsiedztwa UE, okazało się formatem współpracy mało ambitnym dla takich państw jak Gruzja, Mołdawia czy Ukraina.

W spotkaniu wspólnoty biorą również udział strony prowadzące bieżący konflikt zbrojny jak Azerbejdżan i Armenia. Stąd obawy państw aspirujących do członkostwa w UE mogą wzrosnąć.

Tworzenie nowego szerokiego formatu może się wiązać z podobnymi wyzwaniami, jakie miały miejsce w przypadku Partnerstwa Wschodniego, jak np. wynoszenie lokalnych animozji pomiędzy Baku i Erewaniem na arenę międzynarodową. W konsekwencji agenda europejska tego forum może nie wybrzmieć w takim stopniu, jakby ograniczyć ją jedynie do państw posiadających bądź to realne szanse na akcesję w niedługiej perspektywie, jak np. Czarnogóra, bądź Ukraina i Mołdawia, jednoznacznie opowiadające się po stronie Zachodu.

Prawda w sprawie brytyjskiego zaangażowania we francuską inicjatywę może również wynikać z pragmatycznej zasady na którą powołują się europejscy dyplomaci: „jeśli nie można zdławić obcej inicjatywy, to trzeba się w nią głęboko zaangażować”.

