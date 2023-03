Europejski Bank Centralny ponownie podniósł stopy procentowe

Europejski Bank Centralny we Frankfurcie po raz szósty z rzędu zdecydował w czwartek o podniesieniu stóp procentowych o 0,50 pkt. proc. do 3,5 proc.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Przewiduje się, że inflacja pozostanie zbyt długo na zbyt wysokim poziomie. W związku z tym Rada Prezesów podjęła dziś decyzję o podwyższeniu trzech podstawowych stóp procentowych EBC o 50 punktów bazowych - głosi komunikat EBC.

Sektor bankowy strefy euro jest odporny oraz ma silną pozycję kapitałową i płynnościową. Zestaw narzędzi EBC jest w pełni wyposażony, aby w razie potrzeby zapewnić wsparcie płynności dla systemu finansowego strefy euro - zapewnia EBC.

Bazowe prognozy wzrostu PKB w 2023 r. zostały zrewidowane do średnio 1,0 proc. w wyniku zarówno spadku cen energii, jak i większej odporności gospodarki na wymagające otoczenie międzynarodowe.

EBC: inflacja pozostanie zbyt długo na zbyt wysokim poziomie

EBC podniósł stopy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i mimo apeli inwestorów o ograniczenie rygorystycznej polityki monetarnej, przynajmniej do czasu ustabilizowania się nastrojów po upadku amerykańskiego Silicon Valley Bank.

"Przewiduje się, że inflacja pozostanie zbyt długo na zbyt wysokim poziomie. W związku z tym Rada Prezesów podjęła dziś decyzję o podwyższeniu trzech podstawowych stóp procentowych EBC o 50 punktów bazowych, zgodnie z jej determinacją, by zapewnić szybki powrót inflacji do średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2 proc. Podwyższony poziom niepewności wzmacnia znaczenie opartego na danych podejścia Rady Prezesów do decyzji w zakresie stóp procentowych, które będą określane na podstawie oceny perspektyw inflacji w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, dynamiki inflacji bazowej oraz siła transmisji polityki pieniężnej" - napisano w komunikacie.

"Rada Prezesów EBC uważnie monitoruje bieżące napięcia rynkowe i jest gotowa reagować w razie potrzeby, aby zachować stabilność cen i stabilność finansową w strefie euro. Sektor bankowy strefy euro jest odporny oraz ma silną pozycję kapitałową i płynnościową. W każdym razie zestaw narzędzi EBC jest w pełni wyposażony, aby w razie potrzeby zapewnić wsparcie płynności dla systemu finansowego strefy euro i zapewnić płynną transmisję polityki pieniężnej. (...) Rada Prezesów postanowiła podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 50 punktów bazowych. W związku z tym oprocentowanie podstawowych operacji refinansujących oraz oprocentowanie kredytu lombardowego i depozytu w banku centralnym na koniec dnia zostanie podwyższone do odpowiednio 3,50 proc., 3,75 proc. i 3,00 proc. ze skutkiem od 22 marca 2023 roku" - dodano.

EBC zrewidował w dół prognozy dla inflacji zasadniczej w strefie euro

"Nowe projekcje makroekonomiczne ekspertów EBC zostały stworzone na początku marca, przed niedawnym pojawieniem się napięć na rynkach finansowych. Jako takie, napięcia te implikują dodatkową niepewność wokół podstawowych perspektyw dla inflacji i wzrostu PKB. Przed tymi ostatnimi wydarzeniami podstawowa ścieżka inflacji zasadniczej została już zrewidowana w dół, głównie ze względu na mniejszy niż wcześniej oczekiwano udział cen energii. Zdaniem ekspertów EBC inflacja wyniesie obecnie średnio 5,3 proc. w 2023, 2,9 proc. w 2024 i 2,1 proc. w 2025. Jednocześnie presja cenowa pozostaje silna. Inflacja z wyłączeniem energii i żywności w lutym nadal rosła, a eksperci EBC spodziewają się, że w 2023 wyniesie średnio 4,6 proc., czyli więcej niż przewidziano w grudniowych projekcjach. Następnie prognozuje się, że spadnie do 2,5 proc. w 2024 r. i 2,2 proc. w 2025 r., ponieważ presja wzrostowa wynikająca z wcześniejszych wstrząsów podażowych i ponownego otwarcia gospodarki zanika, a zacieśnianie polityki pieniężnej w coraz większym stopniu ogranicza popyt" - podano w komunikacie.

"Bazowe prognozy wzrostu PKB w 2023 r. zostały zrewidowane do średnio 1,0 proc. w wyniku zarówno spadku cen energii, jak i większej odporności gospodarki na wymagające otoczenie międzynarodowe. Eksperci EBC spodziewają się następnie dalszego przyspieszenia wzrostu PKB, do 1,6 proc., zarówno w 2024, jak i 2025, czemu sprzyjać będzie solidny rynek pracy, poprawa zaufania na rynku i ożywienie realnych dochodów. Jednocześnie przyspieszenie wzrostu PKB w 2024 i 2025 roku jest słabsze niż prognozowano w grudniu ze względu na zacieśnienie polityki pieniężnej" - dodano.

EBC nie wspomina o możliwych dalszych podwyżkach stóp proc.

EBC podał, że założenia programów skupu aktywów APP i PEPP pozostają bez zmian.

"Portfel APP zmniejsza się w wymiernym i przewidywalnym tempie, ponieważ Eurosystem nie reinwestuje wszystkich płatności głównych z tytułu zapadających papierów wartościowych. Spadek wyniesie średnio 15 mld euro miesięcznie do końca czerwca 2023 r., a jego dalsze tempo zostanie określone w późniejszym czasie" - podano.

"Jeśli chodzi o program skupu aktywów PEPP, Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z zapadających papierów wartościowych zakupionych w ramach programu co najmniej do końca 2024 r. W każdym razie przyszłe wycofywanie portfela PEPP będzie zarządzane w taki sposób, aby uniknąć zakłóceń poprzez odpowiednie nastawienie polityki pieniężnej. Rada Prezesów będzie nadal stosować elastyczność w reinwestowaniu terminowych umorzeń w portfelu PEPP, aby przeciwdziałać zagrożeniom mechanizmu transmisji polityki pieniężnej w związku z pandemią" - dodano.

EBC podał, że będzie monitorować wpływ programu TLTRO na nastawienie w polityce monetarnej.

"W miarę jak banki spłacają kwoty pożyczone w ramach ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących, Rada Prezesów będzie regularnie oceniać, w jaki sposób ukierunkowane operacje pożyczkowe wpływają na nastawienie polityki pieniężnej" - napisano.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 3-4 maja.