Europejski Bank Centralny: ukraińscy uchodźcy mogą zmniejszyć niedobór siły roboczej w strefie euro

Napływ uchodźców z Ukrainy do Unii Europejskiej może stopniowo zmniejszyć niedobór siły roboczej w strefie euro, ponieważ wielu z tych, którzy uciekają przed wojną, prawdopodobnie zostanie w UE na zawsze - poinformował w poniedziałek Europejski Bank Centralny (EBC).

Według danych ONZ od 24 lutego z Ukrainy wyjechało niemal 7 mln osób, przeważnie kobiet i dzieci, i wciąż wyjeżdżają kolejni, a wielu z nich szuka możliwości długotrwałego zatrudnienia w krajach UE - napisał EBC.

Oczekuje się, że wielu uchodźców, którzy z początku osiedlają się w krajach sąsiadujących z Ukrainą, wyjedzie następnie do innych państw. Na ich ostateczne miejsce zamieszkania wpłynie ogólna zdolność tych krajów do przyjmowania i rozmieszczanie uchodźców, oraz to, czy są tam ukraińskie skupiska, które ułatwiłyby proces integracji.

EBC szacuje, że napływ uchodźców z Ukrainy doprowadzi do stopniowego wzrostu liczebności siły roboczej w strefie euro. Przy wszystkich dotychczasowych założeniach, obliczenia wskazują na średniookresowy wzrost siły roboczej w strefie euro o 0,2 proc. do 0,8 proc., co odpowiada 0,3-1,3 mln osób.

Z powodu wyjątkowo niskiego poziomu bezrobocia strefa euro boryka się z ogromnymi brakami siły roboczej, a napływ uchodźców może "lekko złagodzić" problemy na rynku pracy - napisano w komunikacie Europejskiego Banku Centralnego. Jednocześnie podkreślono, że zatrudnianie uchodźców może napotykać bariery administracyjne.