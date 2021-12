Europejskie supermarkety przestaną sprzedawać brazylijską wołowinę

Sześć europejskich sieci supermarketów, w tym dwie należące do holenderskiej firmy Ahold Delhaize i filii Carrefour, poinformowało w środę, że przestaną sprzedawać niektóre lub wszystkie produkty wołowe z Brazylii z powodu powiązań ich hodowli z niszczeniem lasów Amazonii.

Sieć supermarketów Lidl Netherlands zobowiązała się do zaprzestania sprzedaży całej wołowiny pochodzącej z Ameryki Południowej od 2022 r. Większość produktów objetych bojkotem jest powiązana z największym na świecie producentem mięsa, JBS SA.

Bojkoty są odpowiedzią na dochodzenie przeprowadzone przez Reporter Brasil, które stwierdziło, że JBS pośrednio pozyskiwała bydło z nielegalnie wylesionych obszarów w ramach programu znanego jako "pranie bydła" - pisze Reuter.

Dzieje się tak, gdy bydło hodowane na nielegalnie wylesionej działce jest sprzedawane legalnej farmie przed sprzedażą do rzeźni, aby ukryć swoje pochodzenie.

JBS powiedział Reuterowi, że nie toleruje nielegalnego wylesiania i zablokował ponad 14 000 dostawców za nieprzestrzeganie jego zasad. Firma stwierdziła, że monitorowanie dostawców pośrednich - tych przed ostatecznym sprzedawcą do rzeźni - jest wyzwaniem dla całego sektora, ale JBS wprowadzi system, który będzie w stanie to zrobić do 2025 roku.

Brazylijski monopolista na rynku mięsa twierdzi, że badania Reporter Brasil dotyczą tylko pięciu z 77 000 bezpośrednich dostawców JBS i że ci dostawcy przestrzegali polityki firmy w momencie zakupu.

Wylesianie w brazylijskiej Amazonii, największym na świecie tropikalnym lesie deszczowym, gwałtownie wzrosło od czasu, gdy prawicowy prezydent Jair Bolsonaro objął urząd w 2019 r. i wycofał ochronę środowiska. Powiedział, że dąży do zwiększenia rolnictwa i górnictwa, aby wydobyć region z ubóstwa.

W 2021 r. wylesianie osiągnęło najwyższy poziom od 15 lat z większą powierzchnią niż stan Connecticut w USA.Większość ogołoconych gruntów jest wykorzystywana do hodowli bydła.

Albert Heijn, spółka zależna Ahold Delhaize, największa sieć supermarketów w Holandii, ogłosiła, że całkowicie przestanie sprowadzać wołowinę z Brazylii.Rzecznik firmy Albert Heijn powiedział Reuterowi, że firma sprzedaje obecnie niewielkie ilości peklowanej i suszonej wołowiny pochodzenia brazylijskiego.

Auchan France usunie również ze swoich półek produkty suszonej wołowiny powiązane z JBS. Supermarkety Carrefour Belgium i Delhaize przestaną sprzedawać suszoną wołowinę marki Jack Link's. JBS i Jack Link mają spółkę joint venture, która produkuje suszone mięso. Jack Link's nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

J Sainsbury Plc i Sainsbury's UK przestaną zaopatrywać się w peklowaną wołowinę z Brazylii, i dodali, że 90 proc. wołowiny w ich sieciach pochodzi już z Wielkiej Brytanii i Irlandii.