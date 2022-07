Europol: rozbito grupę przestępczą przemycającą migrantów przez kanał La Manche

We wspólnej akcji policji z pięciu europejskich krajów rozbito grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym przewożeniem migrantów do Wielkiej Brytanii, przez kanał La Manche - poinformował w środę Europol. Aresztowano 39 osób, była to jedna z najbardziej aktywnych szajek zajmujących się tym procederem.

W skoordynowanej akcji policji z Francji, Niemiec, Holandii, Belgii i Wielkiej Brytanii dokonano również 50 przeszukań, skonfiskowano około 150 gumowych łodzi, blisko 50 silników oraz ponad 1200 kamizelek ratunkowych. Trzy z aresztowanych osób opisano jako "szczególnie wartościowe" cele.

Grupa przestępcza była aktywna co najmniej od października 2020 roku. W ciągu ostatniego półtora roku mogła nielegalnie przewieźć do Wielkiej Brytanii do 10 tys. osób, jej obroty wyniosły w tym czasie 15 mln euro - czytamy w komunikacie Europolu.

Migranci głównie z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej płacili przestępcom od 2,5 do 3,5 tys. euro. Gang był bardzo dobrze zorganizowany, posiadał m.in. wyspecjalizowaną komórkę odpowiedzialną za dostarczenie niezbędnego sprzętu - zaznacza Europol.

Podkreślono jednocześnie, że przestępcy nie brali pod uwagę bezpieczeństwa osób, które płaciły im za nielegalny przerzut i jedną z przyczyn policyjnej akcji była konieczność ochrony życia migrantów.

Nielegalny przerzut migrantów łodziami przez kanał La Manche przynosi duże zyski, dlatego grupy przestępcze rywalizują ze sobą o kontrolę nad tą działalnością i najlepsze miejsca do spuszczania pontonów na wodę - zauważa Europol. Dodaje, że efektem jest wzrost przemocy i poważnych przestępstw

W ostatnim czasie gwałtownie wzrosła liczba migrantów, którzy próbują nielegalnie przedostać się do Wielkiej Brytanii na łodziach. W 2021 roku odnotowano blisko 50 tys. takich prób, trzy razy więcej niż rok wcześniej - zaznacza unijna agencja ds. współpracy organów ścigania.