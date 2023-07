Europol: zatrzymano przemytników, którzy przewozili migrantów z Kuby do UE za 9 tys. euro od osoby

Organy ścigania z pięciu krajów rozbiły międzynarodową siatkę przestępczą, która przemycała migrantów do Unii Europejskiej; zatrzymano 62 osoby - poinformowały w poniedziałek Europol i Interpol, które koordynowały śledztwo. Ponad 5 tys. migrantów zostało nielegalnie przewiezionych z Kuby przez Serbię do UE za 9 tys. euro od osoby.

Wśród 62 zatrzymanych członków gangu jest 25 obywateli Kuby.

Członkowie siatki przemytniczej używali aplikacji do przesyłania wiadomości, aby reklamować swoje nielegalne usługi kubańskim klientom znajdującym się w trudnej sytuacji. Za 9 tys. euro organizowali wyjazd i fałszywe dokumenty.

Przestępcy przewozili ludzi z Kuby do Serbii, wykorzystując ówczesny ruch bezwizowy między tymi krajami. Migranci byli następnie przemycani do Grecji, skąd lecieli do Hiszpanii. W sumie podejrzewa się, że siatka przemyciła do UE około 5 tys. obywateli Kuby, co przyniosło przestępcom około 45 mln euro.

Dochodzenie ujawniło złożoną infrastrukturę przestępczą utworzoną w wielu miastach Hiszpanii, Grecji i Serbii, elastyczną i zdolną do dostosowywania się do zmieniających się okoliczności w celu kontynuowania nielegalnej działalności. Funkcjonariusze policji w tych trzech krajach zabezpieczyli dowody na działalność przestępczą, w tym setki sfałszowanych dokumentów i sprzęt do ich fałszowania. W sumie przejęto 18 nieruchomości, 33 pojazdy i 144 rachunki bankowe, a także ogromne sumy gotówki w różnych walutach.

Z Brukseli Łukasz Osiński