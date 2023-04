Europoseł Brudziński: albo będziemy chronić granice zewnętrzne UE, albo Wspólnota przestanie istnieć

Albo Europa pójdzie drogą Australii i nikt kto nielegalnie przekroczy granicę nie będzie mógł ubiegać się o azyl, albo Wspólnota przestanie istnieć - przekonywał w Parlamencie Europejskim w Strasburgu europoseł PiS Joachim Brudziński podczas debaty "Potrzeba europejskiej solidarności w ratowaniu życia na Morzu Śródziemnym, zwłaszcza we Włoszech".

"Jeżeli postawimy znak równości między uchodźcą, tym który rzeczywiście potrzebuje pomocy, a nielegalnym migrantem, jeżeli postawimy znak równości między organizacjami pozarządowymi, przemytnikami, a będziemy atakować rządy państw, tak jak dzisiaj w tej Izbie atakuje się Włochy, a kiedyś atakowano Polskę, to Europa przestanie istnieć" - ostrzegł były szef MSWiA.

Brudziński podkreślił, że - jego zdaniem - nie ma alternatywy i trzeba zdecydować, czy chronić granice zewnętrzne, czy otwierać szeroko drzwi i stać się "pożytecznymi idiotami Putina".

Europoseł przypomniał, że Putin chcąc zdestabilizować Europę w przededniu wojny na Ukrainie próbował "wepchnąć do Polski setki tysięcy nielegalnych migrantów, których przywiózł razem z Łukaszenką na Białoruś".

"Atakowaliście wtedy Polskę. Co by było gdyby Polska się ugięła? Co by było gdyby dzisiaj Włochy się ugięły?" - pytał Brudziński. Jak stwierdził, byłby to pierwszy krok do końca UE.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz