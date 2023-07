Europoseł Czarnecki: Unia Europejska zaczyna mówić jednym głosem z USA w krytyce reżimu w Iranie

Unia Europejska staje się coraz bardziej krytyczna wobec Iranu i zaczyna mówić jednym głosem z USA w potępianiu reżimu w Teheranie. Zbliżenie stanowisk było widoczne na zorganizowanej w weekend przez irańską opozycję konferencji w Paryżu – powiedział PAP europoseł Ryszard Czarnecki (PiS).

W konferencji w stolicy Francji wzięli udział m.in. były wiceprezydent USA Mike Pence, była premier Wielkiej Brytanii Liz Truss oraz byli przywódcy Kanady, Irlandii i Rumunii oraz kilkunastu amerykańskich kongresmenów.

MSZ Iranu ostro skrytykowało władze Francji za zorganizowanie spotkania irańskiej opozycji na wygnaniu, którą Teheran uważa za organizację "terrorystyczną".

"Konferencję w Paryżu, na której zabrałem głos jako jedyny Polak, występując obok wiceprezydenta Mike'a Pence, byłego szefa FBI, trzech byłych szefów MSZ Francji, byłej przewodniczącej niemieckiego Bundestagu, zorganizowała główna siła polityczna irańskiej opozycji - Organizacja Bojowników Ludowych Iranu - która działa zarówno w UE, jak i po drugiej stronie Atlantyku. Ze spotkania wyłania się obraz wspólnego amerykańsko-unijnego stanowiska wobec reżimu w Iranie. Stanowisko Brukseli było dotychczas dużo mniej krytyczne niż Waszyngtonu. Widać jednak zwrot w polityce UE" - powiedział Czarnecki.

Jak dodał, namacalnym tego przykładem jest nałożenie sankcji na Iran za dostarczanie Rosji dronów, które są wykorzystywane w wojnie przeciwko Ukrainie.

"Warto pamiętać, że gdy były prezydent USA Donald Trump i były sekretarz stanu USA Mike Pompeo zrywali porozumienie nuklearne z Iranem, Unia Europejska próbowała je ratować. Liczyła, że uda się porozumieć. Dziś Bruksela już nie ma wątpliwości co do działań reżimu w Teheranie. Nie zapominajmy też, że Iran to kraj który wykonuje najwięcej wyroków śmierci na świecie" - wskazał europoseł.

"Iran stając po stronie Rosji sprowokował wspólnotę międzynarodową do objęcia go kolejnymi sankcjami. Ci, którzy byli umiarkowanie krytyczni wobec Teheranu, obecnie zaostrzyli tę krytykę. Potrzebna jest presja na Teheran w kwestii dostaw broni dla Rosji" - dodał Czarnecki.

Były wiceprezydent USA Pence i była premier Wielkiej Brytanii Truss w sobotę poparli irański ruch opozycyjny na wygnaniu, potępiając zachodnie "ugłaskiwanie" władz Iranu - donosi AFP.

Pence stwierdził, że "irański reżim nigdy nie był słabszy niż dzisiaj" w następstwie protestów, które wybuchły we wrześniu 2022 roku. "To nie jest tylko kolejny protest, ale początek rewolucji na rzecz wolności" - ocenił. "Jednym z największych kłamstw, jakie rządzący reżim sprzedał światu, jest to, że nie ma alternatywy" - dodał Pence.

Były sekretarz stanu USA Pompeo ostrzegł na konferencji za pośrednictwem łącza wideo przed zawieraniem jakiejkolwiek nowej umowy z reżimem ajatollahów w sprawie energii nuklearnej, mówiąc, że byłoby to "nieszczęście dla narodu irańskiego i świata"

Z Brukseli Łukasz Osiński