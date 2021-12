Europoseł Halicki: polskie społeczeństwo czeka na środki z Funduszu Odbudowy

Polskie społeczeństwo czeka na środki z Funduszu Odbudowy i Odporności (RRF), są one niezbędne i potrzebne - przekonywał w środę w Parlamencie Europejskim eurodeputowany PO Andrzej Halicki.

"Zgodnie z rozporządzeniem o Funduszu Odbudowy i Odporności (RRF) jest wymóg konsultacji z samorządami, władzami regionalnymi, lokalnymi. Komisja Europejska zresztą też to podkreśla, że będzie współpracować z władzami regionalnymi, jeśli chodzi o wymianę informacji. To oczywiste, ponieważ transparentność i monitoring jest niezbędny. Trudno oczekiwać przeprowadzenia skutecznych reform modernizujących gospodarkę, środowiskowych, czy cyfryzacyjnych bez udziału właśnie władz lokalnych" - mówił Halicki podczas debaty poświęconej wdrażaniu RRF.

"Ale sytuacja, w której rząd polski (...) nie spełnia wymogów semestru europejskiego, nie może zatrzymać implementacji tych reform, bo czeka na nie po pierwsze społeczeństwo, a po drugie są one naszym wspólnym celem. Dlatego chciałbym na tym przykładzie zadać dwa pytania. Po pierwsze, czy to nie jest dobry moment do tego, żeby się zastanowić nad rewizją podstaw prawnych i jednak na przyszłość nie wprowadzić elementu możliwości współpracy bezpośrednio z władzami regionalnymi, w sytuacji kiedy jakiś rząd jest powolny w implementacji wymogów, warunków? A po drugie, czy sytuacja polska, dzisiaj szczególna, bo naprawdę polskie społeczeństwo czeka na te środki - one są niezbędne i potrzebne i oczekiwane - czy umowa między Komisja, a rządem polskim nie mogłaby uwzględniać takiego mechanizmu?" - zaproponował eurodeputowany.

Z kolei europoseł SLD Marek Belka stwierdził, że zamiast 13 proc. alokacji z Krajowego Planu Odbudowy Polacy otrzymają na Święta "szybująca inflację, słabego złotego i niepewność".

"Cele Instrumentu na rzecz Odbudowy i Odporności, czyli zielona i cyfrowa transformacja to coś, w co Polska musi inwestować. Niestety przez partyjne potyczki w grupie trzymającej władzę w tym roku dla Polski Świąt nie będzie. (...) Bo choć premier (Polski) rozdał tyle czeków bez pokrycia propisowskim regionom podczas kampanii, teraz zabiera Polakom możliwości rozwoju" - oświadczył Belka.