Europoseł Halicki: prezydent powinien powierzyć misję powołania rządu Donaldowi Tuskowi

Prezydent powinien powierzyć misję powołania rządu Donaldowi Tuskowi, bo jest on liderem koalicji, która ma większość – powiedział na konferencji prasowej w Strasburgu szef delegacji PO-PSL, europoseł Andrzej Halicki (PO).

"Myślę, że porozumienie może zostać oficjalnie podpisane w każdej chwili, bo na to jest zgoda partnerów i wręcz oczekiwanie partnerów. Każda z formacji ma w tym tygodniu swój zarząd krajowy, więc to zostanie też formalnie potwierdzone. Pytanie, czy tak (prezydent) zrobi. Konstytucja jest tu niejasna. Statystyka i matematyka sejmowa jasna. Oczekiwanie wyborców jasne. Oczekiwanie Europy, żeby mieć partnera jak najszybciej, też oczywiste. Więc nie wiem, na co ma czekać prezydent Duda, próbując jakiś innych wariantów, które tej większości nie gwarantują" - powiedział.

Pytany, kiedy powstanie rząd, odpowiedział: "Wtedy, gdy prezydent Andrzej Duda nominuje właściwego kandydata na utworzenie większości, czyli Donalda Tuska". "Mam nadzieję, że prezydent Duda nie będzie czekał do ostatniego dnia według terminarza, który nakazuje konstytucja, i zrobi to znacznie szybciej" - podkreślił Halicki.

"Myślę, że na pewno w tym roku rząd i większość rozpoczną swoją pracę, także przyjeżdżając tu do Brukseli, bo bardzo poważne kwestie trzeba naprawić i wrócić na tory twardych negocjacji, ale być przy stole. (...) Chodzi, aby teraz wspólną Europę uczynić sprawniejszą, co jest bardzo oczekiwane" - powiedział.

Halicki zwrócił uwagę na wysoką frekwencję wyborczą. "Myślę, że to jeden z najbardziej zaskakujących elementów, które czyni to wrażenie jeszcze większym" - zaznaczył.

Dodał, że "system sądowniczy w Polsce wymaga głębokiej naprawy". "To jest także zobowiązanie wynikające z KPO (...). To zobowiązanie wypełnimy, bezwzględnie i zgodnie z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości. Jedną z pierwszy deklaracji będzie taka, że będziemy respektować orzeczenia TSUE, bo takie jest nasze zobowiązanie w ramach wspólnoty" - wskazał.

Ze Strasburga Łukasz Osiński