Europoseł Halicki: w orędziu von der Leyen w PE najważniejsze dla Polski będzie to, co szefowa ma do powiedzenia polskim rolnikom

W orędziu o stanie UE przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen w PE w Strasburgu dla Polski najważniejsze będzie to, co ma do powiedzenia polskim rolnikom. Chodzi o embargo na ukraińskie zboże, które wygasa 15 września - mówi PAP szef delegacji PO-PSL, europoseł Andrzej Halicki (PO).

Von der Leyen ma wygłosić orędzie o stanie UE w przyszłą środę w PE w Strasburgu.

"Z polskiej perspektywy najważniejsze jest to, co szefowa KE ma do powiedzenia polskim rolnikom. Zbliża się koniec okresu embarga ukraińskich zbóż na eksport do 5 krajów przygranicznych. To też są kwestie dot. pespektywy dla całego unijnego rolnictwa" - powiedział Halicki.

Dodał, że UE zbliża się do momentu, w którym Von der Leyen będzie musiała podsumować swoje pięć lat na stanowisko przewodniczącej KE. "W ciągu tego czasu UE doświadczyła kolejnych kryzysów. Mieliśmy pandemię, wojnę wywołaną przez Rosję, kryzys energetycznych. Dziś temat numer jeden w UE to bezpieczeństwo Europy. Atak Rosji na Ukrainę musi być dla nas poważną lekcją. Musimy być przygotowani na takie wydarzenia w przyszłości. Formułowanie recept dotyczących bezpieczeństwa powinni zdominować debatę po orędziu szefowej KE" - powiedział.

Halicki nie ma wątpliwości, że w orędziu musza znaleźć się odniesienia do kryzysu migracyjnego. "Chodzi o potencjalne zagrożenie kolejną falą migracji. Von der Leyen musi zawrzeć te kwestie w swojej diagnozie" - zaznaczył.

Ważną częścią orędzia - zdaniem europosła - powinno być też dalsze rozszerzenie UE. "Chodzi o Ukrainę, Mołdawię, ale też Bałkany Zachodnie. Jesienią staniemy przed pytaniem, czy rozpoczynać proces przedakcesyjny. Mam nadzieję, że odpowiedź będzie pozytywna. Wspólna przyszłość jeśli chodzi o Ukrainę, Moldawię i Bałkany to oczywiście perspektywa kilku lat, ale trzeba się do niej zacząć przygotowywać" - podsumował.

Z Brukseli Łukasz Osiński