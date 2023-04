Europoseł Halicki: wyrok wobec rosyjskiego opozycjonisty Kara-Murzy to kpina ze sprawiedliwości

Wyrok wobec działacza opozycji antykremlowskiej Władimira Kara-Murzy to kpina ze sprawiedliwości. Potrzebne są mocne, długotrwałe i precyzyjne sankcje na elity polityczne Rosji - powiedział PAP szef delegacji PO-PSL w Parlamencie Europejskim Andrzej Halicki (PO).

"Uwięzienie i wyrok wobec Kara-Murzy to kpina ze sprawiedliwości i jakichkolwiek zasad. Paradoksalnie możemy powiedzieć, że to dowód na skuteczność tego polityka i jego działań. Putin boi się prawdy o wojnie na Ukrainie i o totalitarnym systemie politycznym, który stworzył w Rosji. A to właśnie Kara-Murza i jego współpracownicy nazywali ten system po imieniu. Mówili też, że Putin boi się Ukrainy, bo demokratyczny sukces Ukrainy, prędzej czy później oznaczałby sukces demokratów w Rosji, a zatem porażkę mafii Putina i jego reżimu" - oświadczył europoseł.

"Parlament Europejski od lat pełni rolę rzecznika obrońców praw politycznych i swobody wypowiedzi. Kara-Murza ma szansę na Nagrodę Sacharowa za rok 2023. Przede wszystkim jednak będziemy jako posłowie do PE upominać się o wolność dla Władimira Kara-Murzy i wszystkich krytyków Kremla. Komisja i Rada powinny konsekwentnie trzymać twardą linię polityczną wobec Rosji i jej aktualnych władz. Wszystkie unijne programy finansowe wobec Rosji są zawieszone. Musimy iść krok dalej i zadbać o mocne, długotrwałe i precyzyjne sankcje na rosyjskie elity polityczne i Rosję w ogóle. W ten sposób możemy kontynuować wysiłki Kara-Murzy. Poza wszystkim, PE jest zwolennikiem ciągłego wsparcia Ukrainy w wojnie przeciwko agresji rosyjskiej. Zwycięstwo Ukraińców w wojnie oznacza koniec Rosji Putina i wolność rosyjskich więźniów sumienia" - dodał Halicki.

Na 25 lat więzienia skazał w poniedziałek sąd w Moskwie działacza opozycji antykremlowskiej Władimira Kara-Murzę, oskarżonego o zdradę stanu. Na procesie, który toczył się za zamkniętymi drzwiami takiego wyroku żądał prokurator. Obrona zapowiedziała apelację.

Opozycjonista, aresztowany w kwietniu 2022 roku, był też objęty odrębnymi sprawami karnymi dotyczącymi rozpowszechniania "nieprawdziwych informacji" na temat armii rosyjskiej oraz uczestniczenia w działalności organizacji uznanych za "niepożądane". Formalnie wyrok dotyczy wszystkich tych oskarżeń: sąd połączył kary 18 lat za rzekomą zdradę stanu, siedmiu lat za "fake newsy" o działaniach armii i trzech lat za udział w "organizacjach niepożądanych", zasądzając w sumie 25 lat pozbawienia wolności - podał niezależny rosyjski portal Mediazona.

Kara-Murza w ostatnim słowie mówił 10 kwietnia o politycznych motywach procesu. "Do winy powinni przyznawać się przestępcy. Ja jestem w więzieniu za swoje poglądy polityczne. Za wystąpienia przeciwko wojnie na Ukrainie, za wieloletnią walkę z dyktaturą Putina. Za wspieranie przyjęcia międzynarodowych sankcji personalnych na podstawie +ustawy Magnitskiego+, wymierzonych w tych, którzy naruszają prawa człowieka" - oświadczył.

Tekst przemówienia opublikowały media niezależne, ale w sądzie wysłuchali go tylko sędziowie i prokuratorzy, bo rozprawę utajniono.

Po ogłoszeniu wyroku Kara-Murza, który na sali sądowej przetrzymywany był w szklanym boksie i z kajdankami na rękach, skomentował go słowami: "przekażcie wszystkim, że Rosja będzie wolna" - informuje portal Avtozak LIVE.

Jak mówił rosyjskiej redakcji BBC adwokat Wadim Prochorow, na procesie nie rozpatrywano żadnych tajnych dokumentów, co zwykle jest uzasadnieniem tajności spraw o zdradę stanu. Faktycznie Kara-Murza został oskarżony z powodu swych publicznych wystąpień za granicą, gdzie mówił o naruszeniach praw człowieka w Rosji, fałszowaniu wyborów i agresji rosyjskiej na Ukrainę. Śledczy twierdzili, że w ten sposób "stworzył zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego i integralności terytorialnej Rosji". Jest to pierwszy przypadek, jak zauważa BBC, gdy obywatel Rosji został oskarżony o zdradę stanu za to, że w publicznych wystąpieniach podawał publicznie znane fakty.

Jak wskazał Prochorow, proces Kara-Murzy jest jawnym konfliktem interesów: składowi sędziowskiemu przewodniczył Siergiej Podoprigorow, którego nazwisko figuruje w "ustawie Magnitskiego" o sankcjach wobec przedstawicieli Rosji. Kara-Murza zabiegał przed laty o przyjęcie tej ustawy przez Kongres USA. Żona opozycjonisty, Jewgienija Kara-Murza, nazywa proces z udziałem Podoprigorowa nie "konfliktem interesów", ale "jawną zemstą" wobec jej męża.

41-letni obecnie Kara-Murza trafił do polityki na początku lat 2000. dzięki byłemu wicepremierowi Rosji Borysowi Niemcowowi, jednemu z liderów opozycji antykremlowskiej, który został zamordowany w 2015 roku. Opozycjonista jest synem znanego dziennikarza Władimira Kara-Murzy. Ukończył studia w Wielkiej Brytanii i ma też obywatelstwo tego kraju. Wrócił do Rosji, by pracować jako dziennikarz i wkrótce potem został współpracownikiem Niemcowa.

Po śmierci w moskiewskim więzieniu w 2009 roku prawnika Siergieja Magnitskiego, Niemcow i Kara-Murza zaangażowali się w objęcie sankcjami rosyjskich funkcjonariuszy zamieszanych w tę śmierć. W 2012 roku Kongres USA przyjął "ustawę Magnitskiego"; na jej mocy funkcjonuje tzw. lista Magnitskiego, czyli wykaz przedstawicieli Rosji objętych zakazem wjazdu do USA i zamrożeniem aktywów.

W kolejnych latach Kara-Murza przeżył dwie próby otrucia - w 2015 i 2017 roku. Opozycjonista i jego bliscy są przekonani, że był to zamach ze strony rosyjskich służb specjalnych. Następstwa otrucia dały o sobie znać po aresztowaniu - Kara-Murza schudł w areszcie śledczym ponad 20 kilogramów. Adwokaci i bliscy polityka alarmowali, że jego stan zdrowia się pogarsza.

Po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę Kara-Murza wraz z innymi opozycjonistami utworzył Antywojenny Komitet Rosji. Aktywiści wzywali społeczność międzynarodową do uznania władz na Kremlu, które wydały rozkaz ataku na Ukrainę, za "zbrodniarzy wojennych winnych złamania prawa międzynarodowego". W październiku ubiegłego roku opozycjonista, już będąc w areszcie, został uhonorowany nagrodą im. Vaclava Havla, przyznawaną przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy obrońcom praw człowieka.

Z Brukseli Łukasz Osiński