Europoseł Jurgiel: budżet UE na dostarczanie owoców, warzyw i mleka do szkół powinien być większy; wyzwania rodzi wojna na Ukrainie

Środki UE na dostarczanie owoców, warzyw, mleka do szkół powinny być większe. Takie stanowisko prezentuje Polska na unijnym forum – powiedział europoseł komisji rolnictwa PE Krzysztof Jurgiel (PiS). Jak przekonywał, w wyniku agresji Rosji w Polsce uczą się dziesiątki tysięcy dzieci z Ukrainy, które zostały objęte programem. To rodzi dodatkowe wyzwania.

Parlament Europejski przygotowuje obecnie sprawozdanie z unijnego programu na rzecz dostarczania bezpłatnie owoców, warzyw oraz mleka do szkół. Jest on finansowany z unijnego budżetu w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Jego budżet to 220,8 mln euro na każdy rok szkolny na lata 2017-2023 (z tego ok. 25,3 mln euro dla Polski w roku szkolnym 2020/21 i ok. 23,2 mln euro w roku szkolnym 2022/23). Temat ten pojawił się podczas debaty na forum komisji rolnictwa w PE w Brukseli.

Chociaż przepisy unijne nie nakładają na państwa członkowskie obowiązku jego dofinansowania z budżetów krajowych, to większość korzysta z tego rozwiązania. Dopłata krajowa przeznaczana na ten cel przez Polskę wynosi 128,1 mln zł w skali roku szkolnego i jest jedną z najwyższych wśród państw członkowskich. W rezultacie łączny roczny budżet programu w Polsce wynosi ok. 230 mln zł.

"Polska niejednokrotnie prezentowała stanowisko, że łączny unijny budżet przewidziany na realizację programu jest niewystarczający. Przed reformą programu przetwory mleczne takie jak mleko, jogurty, kefiry oraz twarożki otrzymywało pięć razy w tygodniu ponad 2 mln polskich dzieci i nastolatków w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Po reformie zostało to ograniczone do uczniów klas I-V szkół podstawowych. Stało się to w wyniku zwiększenia finansowania dostarczania owoców i warzyw. Za tym nie poszły jednak dodatkowe środki" - powiedział europoseł Jurgiel.

Jak dodał, roczny budżet unijnego programu uległ nawet zmniejszeniu o ok. 30 mln euro z powodu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

"W związku z brexitem Polska apelowała do Komisji Europejskiej o niezmniejszanie budżetu programu o kopertę brytyjską. Bezskutecznie. W wyniku agresji Rosji Polska stała się jednym z państw, które przyjęły najwięcej uchodźców z Ukrainy. W polskim systemie szkolnym uczestniczy ok. 72 tys. ukraińskich dzieci, z których ok. jedna trzecia została objęta programem" - powiadomił polityk.

W wyniku apeli Polska otrzymała od Komisji Europejskiej blisko 1,1 mln euro dodatkowych środków na realizację tego programu w roku szkolnym 2022/23.

Polski europoseł uważa, że to jednak za mało. "Polska będzie kontynuowała na forach UE działania zmierzające do zwiększenia unijnego budżetu na realizację tego przedsięwzięcia" - zapowiedział.

Z Brukseli Łukasz Osiński