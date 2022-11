Europoseł Kohut: jako Unia musimy reagować na barbarzyństwo Rosji i nałożyć na nią kolejne sankcje

Musimy jako Unia reagować na barbarzyństwo Rosji i nałożyć na nią kolejne sankcje, przede wszystkim w postaci pełnego i natychmiastowego embarga dla importu paliw kopalnych, uranu i diamentów oraz całkowitej rezygnacji z gazociągów Nord Stream 1 i 2 - mówi w rozmowie z PAP europoseł Łukasz Kohut (Nowa Lewica).

Parlament Europejski w środę przyjął rezolucję uznającą Rosję za państwo sponsorujące terroryzm 494 głosami za, przy 58 głosach przeciwnych i 44 wstrzymujących się.

"Bandyta z Kremla chce, by ukraińskie dzieci marzły, ale chce również zniszczyć solidarność europejską. Temu miały służyć ostatnie ataki rakietowe na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie. Musimy jako Unia reagować na to barbarzyństwo. Musimy nałożyć kolejne sankcje na Rosję. Po pierwsze, pełne i natychmiastowe embargo dla importu paliw kopalnych, uranu i diamentów oraz całkowita rezygnacja z Nord Stream 1 i 2. Wzywamy do tego w rezolucji PE i określamy Rosję mianem państwa sponsorującego terroryzm" - powiedział.

"Dziś mocny głos wyszedł z Parlamentu Europejskiego, prawie 500 deputowanych poparło rezolucję. Oczekujemy zdecydowanej reakcji od stolic i Komisji Europejskiej, w tym (...) uwzględnienia zapisów mówiących o zapewnieniu odpowiedniego wsparcia dla ustanowienia specjalnego trybunału zajmującego się zbrodniami rosyjskich żołnierzy w Ukrainie. Każde okrucieństwo musi zostać rozliczone. Co ciekawe, posłowie (premiera Węgier Viktora) Orbana - partii Fidesz - wyciągnęli karty do głosowania. To jawna dywersja i konie trojańskie Putina w Europie" - dodał.

W przyjętej w środę rezolucji eurodeputowani wyrażają niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz potępiają nielegalną, niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresywną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

Ze Strasburga Łukasz Osiński