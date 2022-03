Europoseł Krasnodębski: E.ON jest udziałowcem Nord Stream i dostarcza energię w Polsce; to efekt prywatyzacji

Koncern E.ON jest jednym z udziałowców gazociągu Nord Stream i działa również w Polsce, dostarczając energię elektryczną do warszawskich domów. To efekt prywatyzacji. Powinniśmy przemyśleć odzyskanie kontroli nad sektorem - uważa europoseł Zdzisław Krasnodębski (PiS).

"Jednym z udziałowców Nord Stream jest E.ON, działający również w Polsce, głównie w Warszawie. Dostarcza energię elektryczną do warszawskich domów" - napisał na Twitterze Krasnodębski.

Jak powiedział PAP, są to konsekwencje prywatyzacji, która została przeprowadzona w Polsce. "Pamiętamy dyskusję na temat prywatyzacji Stoen-u. Potem mamy do czynienia z taką sytuacją, że jest jakiś koncern międzynarodowy, który ma interesy, które są zasadniczo sprzeczne z interesami Polski. W jakimś sensie my ten koncern finansujemy. Płacę E.ON-owi za prąd, a wolałbym płacić polskiej firmie" - powiedział PAP.

Jego zdaniem w takiej sprawie, jak dostawy elektryczności do polskich domów, nie można uzależniać się od takich koncernów. "Powinniśmy te kwestię zdecydowanie przemyśleć, czyli odzyskanie kontroli nad sektorem. (...) Chodzi o zapewnienie własnego bezpieczeństwa energetycznego" - wskazał.

E.ON to spółka energetyczna z siedzibą w Dusseldorfie w Niemczech.

Z Brukseli Łukasz Osiński