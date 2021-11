Europoseł Rzońca: ofensywa dyplomatyczna premiera jest dostrzegana w UE i na świecie

Europoseł Bogdan Rzońca (PiS) podkreślił w rozmowie z PAP, że związana z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej "ofensywa dyplomatyczna premiera Mateusza Morawieckiego jest dostrzegana w Unii Europejskiej i na świecie".

"Każde spotkanie polskiego premiera jest odnotowywane przez dyplomatów europejskich i pozaeuropejskich. To jest wartość dodana Polski w sytuacji, kiedy RP jest atakowana przez Białoruś i (prezydenta Rosji Władimira) Putina z jednej strony, a z drugiej strony przez urzędników Unii Europejskiej, którzy używają podobnej terminologii, jak w stosunku do Białorusi. Nakładają na Polskę sankcje, czego przykładem są kary dotyczące Turowa i kar za Izbę Dyscyplinarną" - powiedział.

Zdaniem Rzońcy Polska jest widoczna na arenie międzynarodowej. "Mamy strategiczne położenie w stosunku do Wschodu i Zachodu i należy życzyć Premierowi Morawieckiemu i ministrowi spraw zagranicznych prof. (Zbigniewowi) Rau dużo sił w kontynuacji podjętych kroków dyplomatycznych. Tym bardziej, że tu w Brukseli i Strasburgu nieco późno, ale jednak coraz bardziej widoczne jest zagrożenie płynące ze strony Rosji Putina, w stosunku do Ukrainy jak i Unii Europejskiej. Co najważniejsze to zagrożenie dostrzegane jest przez zwykłych obywateli UE, którzy obawiają się, że na skutek braku gazu, firmy będą zamykać swoją działalność, ludzie będą tracić pracę, a do mieszkań nie będzie docierało ciepło i prąd" - dodał europoseł Rzońca.