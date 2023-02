Europoseł Rzońca: Zełenski chce w Brukseli wywrzeć presję na kraje UE, by dostarczyły Ukrainie nowoczesną broń

Wizyta w Brukseli prezydenta Wołodymyra Zełenskiego to próba przyspieszenia negocjacji z Ukrainą w sprawie jej wejścia do UE i nacisk na przywódców 27 krajów, by szybko dostarczyli Ukrainie nowoczesną broń i wprowadzili kolejne sankcje przeciw Rosji - powiedział PAP europoseł Bogdan Rzońca (PiS).

W czwartek w Brukseli rozpocznie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej, na którym szefowie państw i rządów UE będą rozmawiać o agresji Rosji na Ukrainę, gospodarce i nielegalnej imigracji. W szczycie ma wziąć udział prezydent Zełenski.

"Ofensywa dyplomatyczna prezydenta Ukrainy wynika z butnych rosyjskich zapowiedzi zajęcia kilku obwodów ukraińskich, ale również z potrzeby skonsolidowania UE przeciw Rosji. Znamienne, że prezydent podnosi do rangi mocarstwa Wielką Brytanię, pozaunijny kraj, gdzie znalazł ogromne poparcie militarne. Istotne jest też, że omija kunktatorski Berlin, spychając słusznie Niemcy do pozycji państwa, które opóźnia solidarnościowe działania UE i wciąż nawołuje do rozmów z Putinem, który tymczasem powinien być potraktowany jako wróg światowego pokoju, a nie jako partner" - oświadczył Rzońca.

Jego zdaniem "Ukraina tym samym daje sygnał, że wie o zakulisowych, szkodliwych dla Ukrainy grach (kanclerza Niemiec Olafa) Scholza z Rosją".

"Wizyta prezydenta Ukrainy w Paryżu to również próba podniesienia rangi słabszej względem Niemiec Francji, która będzie chciała przed resztą państw UE pokazać, że liczy się w grach gospodarczych i politycznych, tak jak Wielka Brytania na świecie, działając w UE i poza UE. Wizyta w Brukseli to próba przyspieszanie negocjacji z Ukrainą w sprawie jej wejścia do UE i nacisk na przywódców 27 krajów, by szybko dostarczyli Ukrainie uzbrojenie i wprowadzili dokuczliwe sankcje przeciw Rosji" - podsumował europoseł.

Prezydenci i premierzy państw UE omówią na szczycie przede wszystkim najnowsze wydarzenia związane z wojną Rosji przeciwko Ukrainie i dalsze wsparcie UE dla tego kraju. Przedyskutują kolejne sankcje wobec Rosji, sposoby pociągnięcia jej do odpowiedzialności za atak na sąsiada, a także możliwości wykorzystania rosyjskich aktywów zamrożonych w Europie do sfinansowania powojennej odbudowy Ukrainy.

Według nieoficjalnych informacji, Zełenski przede wszystkim zwróci się do przywódców "27" z apelem o większe dostawy nowoczesnej broni dla Ukrainy, w tym artylerii rakietowej dalekiego zasięgu, czołgów, samolotów oraz amunicji.

Zełenski zwróci się też z apelem o przyspieszenie działań UE w celu przyjęcia Ukrainy do Wspólnoty.

Z Brukseli Łukasz Osiński