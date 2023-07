Europoseł Waszczykowski dla PAP: dzięki wstąpieniu Szwecji do NATO, Sojusz rozszerzy obecność nad Bałtykiem

Jeśli proces akcesji Szwecji do NATO zakończy się sukcesem, to Sojusz Północnoatlantycki rozszerzy swoją obecność nad Bałtykiem - mówi w rozmowie z PAP były minister spraw zagranicznych RP, a obecnie eurodeputowany PiS Witold Waszczykowski.

"Największym sukcesem trwającego w Wilnie szczytu NATO jest to, że nie dostał na niego zaproszenia Putina i że nie dano mu szansy mieszania. Nie jest to żart. Biorąc pod uwagę telefoniczne rozmowy kanclerza Niemiec Olafa Scholza i prezydenta Francji Emmanuela Macrona, różnie mogło to wyjść" - rozpoczął Waszczykowski.

"Jeśli chodzi o Szwecję, to jeśli proces akcesji się zakończy, będzie to istotny sukces kampanii rozszerzania panowania NATO nad Bałtykiem" - podkreślił.

Przypomniał jednak, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan uzależnił zgodę na członkostwo Szwecji od odblokowania dialogu Unia-Turcja.

"Biorąc pod uwagę obecny układ sił w PE, będzie trudno to zrealizować. Będzie to pewnie kość niezgody w najbliższych miesiącach. Oby była już poza procesem włączenia Szwecji do NATO" - powiedział były szef polskiej dyplomacji.

"Nie ma zaskoczeń jeśli chodzi o Ukrainę. Wszyscy spodziewali się, że nie będzie zaproszenia do NATO. Czekamy natomiast na szczegółowy zapis w komunikacie, jak będzie ujęty proces dochodzenia do NATO. Czy dość konkretnie, czy eufemistycznie. Oraz, jaki będzie zapis dotyczący sojuszniczych gwarancji dla Ukrainy" - skonkludował eurodeputowany.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz