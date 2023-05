Europoseł Złotowski: to, że kanclerz Scholz bez żenady wypinał w PE pierś po pochwały i ordery za pomoc Ukrainie brzmiało groteskowo

Przemówienie Kanclerza Scholza było dowodem na to, że Niemcy mimo wszystkich tragicznych błędów i pomyłek ostatnich lat, nadal beztrosko uważają się za głównego architekta Unii Europejskiej. To, że kanclerz bez żenady wypinał w PE pierś po pochwały i ordery za pomoc Ukrainie brzmiało groteskowo - powiedział europoseł Kosma Złotowski.

"Przemówienie Kanclerza Scholza było dowodem na to, że Niemcy mimo wszystkich tragicznych błędów i pomyłek ostatnich lat, nadal beztrosko uważają się za głównego architekta Unii Europejskiej. Żadnej refleksji, ale ciągle te same zgrane postulaty - migracja jako lek na kryzys demograficzny, radykalna polityka klimatyczna za wszelką cenę i najbardziej szkodliwy pomysł, czyli zniesienie weta w Radzie. Współpraca suwerennych państw zawsze rodzi konflikty interesów, ale to właśnie jednomyślność zmusza je do osiągania kompromisów i szukania rozwiązań akceptowalnych dla wszystkich. Jeśli alternatywą jest dyktat największych państw to efektem będzie tylko więcej podziałów i nieufności" - powiedział Złotowski.

"To, że kanclerz bez żenady wypinał w PE pierś po pochwały i ordery za pomoc Ukrainie brzmiało groteskowo, biorąc pod uwagę, że Niemcy pomogli położyć na dnie Bałtyku gazociągi, które miały nas uzależnić od Rosji na dziesięciolecia i ułatwiły rozpoczęcie wojny. Zarówno w ocenie współczesności, jaki i przeszłości kanclerz Scholz się myli. W przeszłości Europa została zrujnowana, potem wyzwolona od niemieckiego nacjonalizmu, a nie żadnych mitycznych nazistów, o których wspomniał w rocznicę zakończenia II wojny światowej. W najbliższej przyszłości agenda lewicy doprowadzi do upadku znaczenia lub rozpadu Unii Europejskiej, a nie jej reformy" - dodał Złotowski.

Z Brukseli Łukasz Osiński