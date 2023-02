Europosłanka Fotyga: mam nadzieję, że uda się wyciągnąć Saakaszwiliego z więzienia; Polska jest w to zaangażowana

Mam nadzieję, że uda się wyciągnąć byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwiliego z więzienia. Polska dyplomacja i prezydent są zaangażowani w mediacje w tej sprawie z władzami Gruzji - mówi w rozmowie z PAP była szefowa MSZ, europosłanka Anna Fotyga (PiS).

"Mam kontakt z Micheilem Saakaszwilim od wielu lat, a od jego uwięzienia pośredni poprzez rodzinę i listy. Spotykaliśmy się także w Strasburgu tuż przed jego wyjazdem do Gruzji. Nie należałam do tych osób współpracujących z nim, którzy odradzali mu powrót do Tbilisi. Każdy ma prawo wrócić do swojej ojczyzny. Prawdę powiedziawszy oceniałam, że polityk tej miary samodzielnie dokonuje wyboru i ocenia zagrożenia" - powiedziała.

"Wydaje się, że pobyt w więzieniu jest dla niego strasznym doświadczeniem. Od miesięcy w ponadpartyjnym gronie w PE walczymy o zwolnienie go z powodów humanitarnych i umożliwienie leczenia za granicą. Podczas niedawnej sesji PE w Strasburgu gościłam jego rodzinę, w tym jego syna" - przypomniała.

Zaznaczyła, że ma nadzieję, że ostatecznie uda się wyciągnąć byłego prezydenta Gruzji z więzienia. "Pracujemy nad tym w zasadzie we wszystkich grupach politycznych. Zdjęcia Saakaszwilego zeznającego przed sądem w Tbilisi w bardzo wątłym stanie zdrowia, które ukazały się mediach na całym świecie, są poruszające. On sam w swoich listach pisze, że czuje się coraz gorzej" - powiedziała.

Wskazała, że z informacji przekazywanych przez jego prawnika wynika, że podawane mu są nieodpowiednie leki. "Trudno powiedzieć czy intencjonalnie. W każdy razie wpływają negatywnie na jego stan zdrowia, co zostało potwierdzone w medycznej diagnozie" - dodała.

Podkreśliła, że polska dyplomacja oraz prezydent Andrzej Duda są zaangażowani w mediacje w tej sprawie, tak aby zapewnić możliwość leczenia Saakaszwiliego w Polsce lub innym wybranym przez niego kraju.

"Podczas moich ostatnich wizyt w Gruzji próbowałam dwukrotnie spotkać się z Saakaszwilim w więzieniu, ale konsekwentnie jest to mi odmawiane, chociaż w ostatnich latach miałam możliwość odwiedzin innych więzionych polityków, którzy ostatecznie znaleźli się już na wolności. Zależy mi na tym, aby Gruzja byłą częścią świata zachodniego. To społeczeństwo nie zasłużyło, by stać się zakładnikiem Władimira Putina" - podsumowała.

W czwartek podczas mini sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyła się debata nt. sytuacji byłego prezydenta Gruzji, o którą wnioskowała Anna Fotyga. Podczas następnej sesji przyjęta zostanie rezolucja w tej sprawie.

"Kilka lat temu Władimir Putin osobiście określił, jak chciałby potraktować Micheila Saakaszwilego, wówczas trzeciego prezydenta Gruzji" - mówiła Anna Fotyga, wskazując, iż jest on osobistym więźniem Putina. Eurodeputowana przekazała, że tak jak każdy człowiek na świecie, były prezydent Gruzji ma prawo, żeby przebywać w swojej ojczyźnie i dlatego tam wrócił, gotów stawić czoła procesowi sądowemu. "Jednak nie jest tam traktowany tak, jak powinien być traktowany każdy człowiek" - powiedziała podczas debaty.

Anna Fotyga zaapelowała do władz Gruzji o uwolnienia Saakaszwilego z powodów humanitarnych, aby mógł wyjechać zagranicę, by się tam leczyć. "On umiera w więzieniu i to bardzo mocno wpływa na przyszłość Gruzji" - podkreśliła polska polityk.

Przekazała także wszystkim europosłom list od Saakaszwilego, w którym opisuje on swój stan zdrowia. "Otrzymuję od prezydenta Saakaszwilego korespondencję. Ostatnie dwa listy, które do mnie zaadresował, jasno wskazują, iż jego stan zdrowia jest alarmujący. Potwierdził to światowej sławy amerykański neurolog wskazując całą listę chorób, które stanowią zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia Saakaszwilego. Cały świat mógł ocenić jego stan dzięki nagraniu z ostatniego przesłuchania. Te obrazy cieszą tylko Putina" - mówi Anna Fotyga.

Były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili zostanie przeniesiony na oddział intensywnej terapii, ponieważ stan jego zdrowia znacznie się pogorszył - przekazał we wtorek w gruzińskiej telewizji przyjaciel prezydenta Giorgi Czaładze.

Saakaszwili, prezydent Gruzji w latach 2004-2013, odsiaduje obecnie wyrok 6 lat więzienia, wydany w 2016 roku za nadużywanie władzy, co on i jego zwolennicy uważają za karę motywowaną politycznie.

Zespół medyczny byłego prezydenta przekazał, że jego zdrowie znacząco się pogorszyło, odkąd w październiku 2021 roku trafił do więzienia i rozpoczął prowadzenie kolejnych strajków głodowych. Pod koniec 2021 roku został zabrany do szpitala.

Obecnie Saakaszwili jest leczony w klinice w Tbilisi, a jego prawnicy starają się o zawieszenie jego wyroku, aby umożliwić mu wyjazd na leczenie za granicę.

Z Brukseli Łukasz Osiński