Europosłanka Kloc: debata o pakcie emigracyjnym nie przybliżyła nas ani o centymetr do rozwiązania problemu nielegalnej imigracji do Europy

Debata o pakcie emigracyjnym nie przybliżyła nas ani o centymetr do rozwiązania problemu nielegalnej imigracji do Europy; największe partie w Parlamencie Europejskim nie są w stanie przyznać się do popełnionych błędów - powiedziała PAP europosłanka Izabela Kloc.

"Przedstawicielom Komisji Europejskiej bardzo zależy na tym, by wszystkie państwa członkowskie odczuły skutki tego kryzysu, w formie chaosu na ulicach lub w formie kar finansowych. Nie przewiduje się innej alternatywy. Trudno w to uwierzyć, ale wypowiedzi wielu posłów, zwłaszcza lewicy, świadczą o tym, że ich główną troską są nadal prawa nielegalnych przybyszów, a nie bezpieczeństwo i przyszłość obywateli Unii. Największe partie w parlamencie nie są w stanie przyznać się do popełnionych błędów. W Europie nadal obowiązuje polityka otwartych drzwi. Tylko poważna rekonstrukcja europejskiej sceny politycznej może zmienić kurs unijnej polityki migracyjnej" - oświadczyła europosłanka.

W środę w Strasburgu odbyła się debata o "potrzebie szybkiego przyjęcia pakietu w sprawie azylu i migracji". Wiceszef KE Margaritis Schinas podczas niej argumentował, że nowe przepisy muszą być przyjęte jak najszybciej.

Polski rząd sprzeciwia się zapisom paktu azylowo-migracyjnego. Polska uważa zawartą w nim tzw. obowiązkową solidarność, opartą de facto wyłącznie na relokacji lub karach finansowych za nieprzyjmowanie migrantów, za całkowicie niewłaściwą.

W czwartek w Brukseli na posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich przy UE przyjęto ostatni element paktu migracyjno-azylowego. Polska i Węgry były przeciw, a Słowacja, Czechy i Austria wstrzymały się od głosu. Otwiera to drogę do negocjacji Rady UE z PE nad ostatecznym kształtem nowych przepisów.

