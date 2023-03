Europosłanka Kopcińska pyta Komisję Europejską o wsparcie dla działań krajów UE na rzecz zdrowia psychicznego

W całej Europie wyzwania w psychiatrii dzieci i młodzieży są ogromne - mówiła podczas posiedzenia komisji zdrowia PE europosłanka PiS Joanna Kopcińska. Zwróciła się z pytaniem do unijnej komisarz ds. zdrowia Stelli Kyriakides, jaką konkretną pomoc finansową przewiduje KE dla wsparcia wysiłków państw członkowskich na rzecz zdrowia psychicznego oprócz środków programu EU4Health.

Na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI) miała miejsce wymiana poglądów z komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Kyriakides; w dyskusji udział wzięła eurodeputowana Kopcińska.

Europosłanka PiS poruszyła kwestię zdrowia psychicznego jako elementu Europejskiej Unii Zdrowia. "W całej Europie, wyzwania w psychiatrii dzieci i młodzieży są ogromne. Pani komisarz także daje dowód tego, m.in. spotykając się w zeszłym miesiącu w ramach Europejskiego Roku Młodzieży, aby rozmawiać na temat polityki dotyczącej ludzi młodych w kontekście kompleksowego podejścia do zdrowia psychicznego oraz przełamywania stygmatyzacji" - mówiła Kopcińska.

Przekazała, że ze szczególnym zainteresowaniem i troską przypatruje się wszystkim działaniom w Polsce mającym na celu poprawę sytuacji zdrowia psychicznego. "Obecnie w Polsce mamy już 360 placówek środowiskowych oferujących wsparcie dzieci i młodzieży, a od przedwczoraj (tj. od 28 marca) funkcjonuje kolejne Centrum Zdrowia Psychicznego, przez które próbuje się dotrzeć z pomocą do miejsc, które wcześnie nigdy nie były objęte działaniami wsparcia psychicznego" - zauważyła polska polityk i dodała, że skala inwestycji i finansowania na poziomie narodowym jest ogromna, ponieważ w ciągu ostatnich lat nakłady pomnożyły się kilka razy.

"W ramach podejmowanych działań, zarówno w moim kraju oraz, jak wierzę, również w pozostałych państwach członkowskich, chciałam zapytać Komisję, jaką konkretną pomoc finansową przewidują państwo odnośnie realnego wsparcia wysiłków państw członkowskich na rzecz zdrowia psychicznego oprócz tych, które wynikają z grantów z EU4Health?" - zapytała Kopcińska.

Kyriakides wyraziła zadowolenie z olbrzymiego wsparcia strategii. "Musimy pracować na rzecz promowania zdrowia psychicznego. Przykłady, które pani podała, a które widzi pani w swej ojczyźnie, pokazują dlaczego musimy mieć taką, szeroko zakrojoną strategię. Mamy już 30 milionów euro dostępne na projekty zdrowia psychicznego. Będziemy patrzyli także na projekty, które się pojawią w przyszłości" - powiedziała.

Komisarz wskazała, że na początku procesu tworzenia strategii miało miejsce wiele konsultacji z innymi komisarzami, państwami członkowskimi, stronami zainteresowanymi, czy osobami, które cierpią ze względu na wyzwania związane ze zdrowiem psychicznym.

"Patrzymy jak wygląda aktualnie sytuacja w różnych państwach członkowskich, abyśmy wiedzieli co należy zrobić teraz. Myślę, że to jest jedna z najważniejszych inicjatyw. To jest początek tego co robimy na rzecz zdrowia psychicznego i wiele jeszcze będziemy tworzyć po tej strategii. Naszym celem jest przedstawienie jej w czerwcu bieżącego roku" - odpowiedziała Kyriakides.

Z Brukseli Łukasz Osiński