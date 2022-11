Europosłanka Łukacijewska: rezolucja dotycząca Rosji da podstawy do zajmowania majątków rosyjskich oligarchów

Rezolucja dotycząca Rosji da podstawy do tego, aby zajmować majątki oligarchów, które potem posłużą odbudowie Ukrainy. Miejmy nadzieje, że stanie się to szybciej niż później - powiedziała PAP w PE w Strasburgu europosłanka Elżbieta Łukacijewska (PO).

Parlament Europejski w środę przyjął rezolucję uznającą Rosję za państwo sponsorujące terroryzm 494 głosami za, przy 58 przeciw i 44 wstrzymujących się.

"Cieszę się, że praktycznie wszystkie grupy polityczne wysłały ten sygnał. Widzimy, że to, co robi Rosja w Ukrainie to bestialstwo. To działania nie do przyjęcia w XXI wieku. Nazwaliśmy to po imieniu - finansowaniem przez Rosję terroryzmu. Myślę, że ta rezolucja da podstawy do tego, aby zajmować majątki oligarchów, które potem posłużą odbudowie Ukrainy. Miejmy nadzieję, że stanie się to szybciej niż później" - powiedziała Łukacijewska.

"W rezolucji nawołujemy też do tego, aby zakończyć wojnę. (...) Mam nadzieję, że rezolucja wzmocni wszystkie działania wobec Rosji, w tym sankcje, że będzie sygnałem nie tylko wewnątrz UE, ale też dla innych krajów spoza UE, które chciałyby współpracować z Rosją czy przymykać oczy na rosyjski terroryzm" - dodała.

W dokumencie eurodeputowani wyrażają niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz potępiają nielegalną, niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresywną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

Ze Strasburga Łukasz Osiński