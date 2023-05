Europosłanka PiS Możdżanowska pyta Komisję Europejską o sprawozdanie ws. zwalczanie wyłudzeń podatku VAT w UE

Europosłanka PiS Andżelika Możdżanowska zwróciła się z interwencją do Komisji Europejskiej o to, kiedy zamierza przedstawić sprawozdanie ws. stosowania dyrektywy dot. zwalczanie wyłudzeń podatku VAT w Unii Europejskiej. KE jest do tego zobowiązana zapisami dyrektywy.

"W ostatnich latach Polska z sukcesem wdrożyła szereg działań, które doprowadziły do znacznego zmniejszenia luki VAT. Uszczelnienie systemu i zwalczanie wyłudzeń to jeden z głównych priorytetów polskiego rządu" - podkreśla europosłanka w interpelacji, wskazując jednocześnie, że Komisja Europejska nie wywiązała się z obowiązku wynikającego z zapisów dyrektywy dot. VAT, bo nie przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (nie później niż do 31 grudnia 2022 r.) sprawozdania oceniającego jej stosowanie w odniesieniu do opodatkowania VAT bonów na towary lub usługi.

"Sprawozdanie KE powinno być przygotowane na podstawie informacji uzyskanych od wszystkich państw członkowskich, a w razie konieczności powinna mu towarzyszyć odpowiednia propozycja legislacyjna, np. w celu zaostrzenia lub poprawy jakości odpowiednich przepisów Dyrektywy VAT" - wskazuje Możdżanowska.

Europarlamentarzystka interweniuje w KE, by poznać przyczyny nieprzekazania sprawozdania przez Komisję Europejską i termin realizacji tego obowiązku.

Kwestia ta - jak podkreśla - jest istotna dla państw członkowskich, także dla Polski, bowiem ustalenia i wnioski z raportu to ważne informacje dla wprowadzenia zmian w polityce podatkowej w zakresie zwalczania wyłudzeń.

"Uszczelnienie systemu VAT i zwalczanie wyłudzeń VAT to jeden z głównych priorytetów zarówno Podkomisji FISC, jak i Rządu RP, a w ostatnich latach Polska z sukcesem wdrożyła szereg działań, które doprowadziły do znacznego zmniejszenia luki VAT. Minęło już 5 miesięcy od terminu określonego w dyrektywie VAT, a KE nie zebrała do tej pory nawet odpowiednich informacji od państw członkowskich. Trudno przewidzieć, kiedy zamierza przedstawić obowiązkowe sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. To taka moralność Kalego, a ta sytuacja jest dowodem stosowania przez KE podwójnych standardów i hipokryzji w przestrzeganiu prawa" - powiedziała PAP Możdżanowska.

Możdżanowska jest koordynatorem grupy EKR w Podkomisji ds. podatkowych FISC.

"Unia Europejska może wiele nauczyć się od Polski, dlatego też jestem w stałym kontakcie z wiceministrem finansów Arturem Soboniem, aby wypracować najlepsze rozwiązania podatkowe dla Polski i Europy" - powiedziała.

Z Brukseli Łukasz Osiński