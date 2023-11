Europosłanka PiS zapowiedziała, że nie ulegnie presji w związku z utratą immunitetu

Parlament Europejski uchylił w czwartek immunitet czworgu eurodeputowanym PiS - na podstawie oskarżeń skazanego w Polsce przestępcy. "Na pewno nie ulegniemy takiej presji" - powiedziała na konferencji prasowej po głosowaniu Mazurek.

"Nie jesteśmy tą decyzją (w sprawie utraty immunitetów przyp. red.) ani zaskoczeni, ani zdziwieni. Przewidywaliśmy, że tak się stanie, biorąc pod uwagę to, co w tym Parlamencie się dzieje" - powiedziała Mazurek.

Zwróciła również uwagę na opinię posła sprawozdawcy z Komisji Prawnej PE, Gillesa Lebretona, który stwierdził wprost, że oskarżenie przeciwko eurodeputowanym, złożone przez skazanego prawomocnym wyrokiem w Polsce lewicowego aktywistę Rafała Gawła, było motywowane politycznie i miało na celu utrudnienie wykonywania ich funkcji w PE. Lebreton rekomendował odrzucenie wniosku o uchylenie immunitetu.

Europosłanka Beata Mazurek stwierdziła, że nie ulegnie presji i dalej będzie kontynuować swoją działalność polityczną

"Idziemy dalej, działamy dalej, w niczym nie jesteśmy ograniczeni. Na pewno nie ulegniemy takiej presji, że będziemy zastraszani, że będziemy ograniczać naszą aktywność polityczną" - zapowiedziała polska polityk.

Występując na tej samej konferencji prasowej, Kempa podkreśliła, że Parlament Europejski podeptał wolność słowa i wolność w internecie.

"Mam przesłanie do ludzi młodych: uważaj młody człowieku, bo jeśli cokolwiek polajkujesz, podasz dalej, a nie spodoba się to jakiemuś kryminaliście, nie spodoba się twojemu sąsiadowi, to będziesz miał takie same konsekwencje, jak my i będziesz musiał odpowiadać przed sądem" - ostrzegła.

Natomiast Jaki stwierdził, że odebranie politykom immunitetu, to symbol "nowego państwa europejskiego".

"To jest nowy system państwa europejskiego. Tak ma wyglądać państwo europejskie w praktyce. (...) Jak państwo wiecie, komuniści też nazywali się największymi demokratami i zwolennikami praworządności, a w praktyce robili coś dokładnie odwrotnego. Historia lubi się powtarzać" - podsumował europoseł z Opola.

Parlament Europejski w czwartkowym głosowaniu na sesji plenarnej zdecydował o uchyleniu immunitetu europosłom PiS: Beacie Kempie, Beacie Mazurek, Patrykowi Jakiemu i Tomaszowi Porębie. Podstawą było oskarżenie czworga polityków o nawoływanie do nienawiści przez skazanego prawomocnym wyrokiem w Polsce za malwersacje finansowe i poszukiwanego przez policję lewicowego aktywistę Rafała Gawła.

Rafał Gaweł zarzucał politykom, że popełnili przestępstwa rasistowskie na terenie Polski

Gaweł, który przebywa w Norwegii, wniósł akt oskarżenia posiłkowego w listopadzie 2021 r. po tym, gdy prokuratura dwukrotnie oddalała zarzuty jako bezzasadne. Zarzucił politykom, że "popełnili przestępstwa rasistowskie na terenie Polski", podając dalej lub lajkując w mediach społecznościowych spot wyborczy PiS z kampanii przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. Spot dotyczył zagrożeń związanych z napływem nielegalnych imigrantów do Europy.

Następnie sędzia warszawskiego sądu, członkini stowarzyszenia Iustitia, Edyta Snastin-Jurkun skierowała do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu. Lebreton, poseł sprawozdawca w Komisji Prawnej PE, której zadaniem jest opiniowanie takich wniosków uznał, że jest on motywowany politycznie i rekomendował jego odrzucenie. Jednak we wtorek Komisja Prawna zagłosowała za przyjęciem wniosku.