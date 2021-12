Europosłanka Spurek: polska władza nienawidzi kobiet, osób LGBTiQ, uchodźców i uchodźczyń

Polska władza nienawidzi kobiet, osób LGBTiQ, uchodźców i uchodźczyń - przekonywała w środę podczas debaty w Parlamencie Europejskim przedstawicielka frakcji Zielonych, eurodeputowana Sylwia Spurek.

"Polki żyją w strachu. Strachu, że zostaną zmuszone do urodzenia, niezdolnego do przeżycia płodu. Strachu, że opresyjne państwo spisze je do rejestru ciąż, a następnie będzie ścigać karnie za poronienie. Strachu, że przedstawiciel władzy przystąpi do jej sprawy rozwodowej, żeby bronić świętej instytucji rodziny. To słuszne obawy oparte na kolejnych pomysłach i działaniach władzy, która nienawidzi kobiet, osób LGBTiQ, uchodźców i uchodźczyń i po kolei narusza ich prawa. Nie wiemy kto i kiedy będzie następny" - powiedziała Spurek podczas debaty zatytułowanej "Plany podważenia dalszych praw podstawowych w Polsce, w szczególności w zakresie standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Zdrowia i Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych".