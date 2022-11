Europosłanka Zalewska: w rezolucji PE wezwaliśmy do absolutnego wyizolowania Rosji

W rezolucji Parlamentu Europejskiego wezwaliśmy do absolutnego wyizolowania Rosji, w tym również krajów trzecich, które chciałby współpracować z Rosją; to historyczna chwila - mówi PAP europosłanka Anna Zalewska (PiS).

Parlament Europejski w środę przyjął rezolucję uznającą Rosję za państwo sponsorujące terroryzm 494 głosami za, przy 58 przeciw i 44 wstrzymujących się.

"To historyczna chwila. Zdecydowana większość europosłów poparła rezolucję, choć pewna cześć jej się sprzeciwiła. Parlament Europejski dał silny mandat i informację, bo zobowiązuje Komisję Europejską, Radę Europejską, wysokich komisarzy, ONZ, OBWE do tego, aby uznać, że Rosja jest krajem terrorystycznym. Co bardzo ważne, przypomnieliśmy wydarzenia od momentu objęcia władzy przez Putina. Mamy tam wszystkie napaści, łącznie z Czeczenią, Gruzją, również wspieranie Syrii. Co dla nas było ważne, w rezolucji obok zestrzelenia malezyjskiego samolotu poruszona została katastrofa w Smoleńsku" - powiedziała.

Ważne, że w rezolucji znalazł się zapis dotyczący ostatniego nieszczęśliwego incydent związanego z pociskiem, który spadł na terytorium Polski - dodała Zalewska.

"Wezwaliśmy do absolutnego wyizolowania na każdej płaszczyźnie i na każdym poziomie Rosji, w tym również krajów trzecich, które chciałyby współpracować z Rosją" - podkreśliła europosłanka. Dodała, że PE ma nadzieję, że Rada Europejska w swoich konkluzjach powtórzy rezolucję.

W dokumencie eurodeputowani wyrażają niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz potępiają nielegalną, niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresywną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

Z Strasburga Łukasz Osiński