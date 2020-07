Europosłowie PiS apelują do PO o przekonanie frakcji EPL w sprawie pakietu mobilności

Europosłowie PiS zaapelowali na konferencji prasowej w Brukseli do europosłów PO i PSL oraz byłego premiera Donalda Tuska o przekonani swojej frakcji - Europejskiej Partii Ludowej - do głosowania za poprawkami do kontrowersyjnego pakietu mobilności.

W środę w PE w Brukseli odbędą się finalne głosowania nad kontrowersyjnymi przepisami w sprawie przewoźników drogowych. Według krytyków regulacje te to protekcjonizm zachodniej UE, służący wypchnięciu z tego rynku firm ze wschodniej UE. Zwolennicy mówią o wzmocnieniu praw pracowników.

Regulacje wzbudzają kontrowersje i kilkanaście krajów UE, w tym Polska, było im przeciwnych. Wskazywały one na to, że wejście tych przepisów w życie będzie oznaczać m.in. obciążenia biurokratyczne dla firm, dodatkowe koszty czy trudne do uzasadnienia obowiązkowe powroty ciężarówek, które działają za granicą, do kraju siedziby firmy.

Polscy europosłowie z Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej krytykują przepisy i złożyli do pakietu liczne poprawki. Część poprawek przygotowała grupa ponad 100 europosłów z partii z różnych państw członkowskich, w tym z PiS i PO, a część - samodzielnie grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS.

W środę europosłowie PiS zaapelowali na konferencji prasowej w Brukseli do europosłów PO o przekonani swojej frakcji - Europejskiej Partii Ludowej - do głosowania za poprawkami.

Europoseł Kosma Złotowski podkreślał, że pakiet dzieli wspólny rynek transportu w UE. "Największa frakcja w PE to Europejska Partia Ludowa, której szefem jest pan Donald Tusk. Mamy apel do Donalda Tuska, Europejskiej Partii Ludowej i naszych kolegów z PO i PSL, którzy są członkami te frakcji, aby zechcieli przekonać swoją grupę do głosowania przeciwko temu szkodliwemu rozwiązaniu, które podwyższy koszty transportu w całej Unii Europejskiej" - powiedział.

"Kiedy była mowa o tym, żeby powziąć przez PE rezolucję przeciwko Polsce, nasi koledzy z PO bardzo skutecznie zabiegali, żeby znaleźć poparcie całej EPL. Miejmy nadzieję, że i tutaj się wykażą. Ostatnio Donald Tusk wytykał Prawu i Sprawiedliwości, że jesteśmy dyplomatołkami. Może pan premier Tusk nie jest dyplomatołkiem i to pokaże" - dodał Złotowski na konferencji.

Beata Mazurek (PiS) przekonywała, że nowe przepisy są skrajnie niekorzystne dla przewoźników drogowych z Europy Środkowo-Wschodniej. "Uważamy, ze w okresie pandemii takie rozstrzygnięcia absolutnie nie powinny być wprowadzane. Mamy ogromny apel do europosłów PO. Skoro tak chwalą się, że są w największej frakcji tu w PE, aby pokazali swoją skuteczność podczas dzisiejszego głosowania i przekonali kolegów, by ten pakiet nie został wprowadzony" - powiedziała.

Do najbardziej kontrowersyjnych zapisów pakietu należy m.in. obowiązek regularnego powrotu pojazdu do kraju siedziby raz na 8 tygodni, jak również wprowadzenie ograniczeń w wykonywaniu usług kabotażowych. Nowe przepisy wprowadzają też m.in. 4-dniowy okres karencji, podczas którego przewoźnik nie może wykonywać operacji transportowych na terytorium danego kraju członkowskiego, czy zakaz spania w kabinie ciężarówki podczas dłuższych przerw odpoczynkowych.

Pod koniec marca Polska, Bułgaria, Cypr, Węgry, Malta, Łotwa, Litwa i Rumunia zwróciły się w liście do chorwackiej prezydencji, szefa Parlamentu Europejskiego i przewodniczącej Komisji Europejskiej o zawieszenie prac nad pakietem mobilności. Do tej grupy krajów dołączyła później Belgia. W liście zwrócono uwagę, że bezprecedensowe rozprzestrzenianie się koronawirusa już wpływa i będzie nadal mocno wpływać na sektor transportu drogowego. Zaapelowano o wstrzymanie prac nad nowymi regulacjami. Prace w Brukseli nie zostały jednak wstrzymane.

Zasady delegowania będą obowiązywały 18 miesięcy po wejściu w życie aktu prawnego, podobnie jak przepisy dotyczące powrotów ciężarówek i inne zmiany zasad dostępu do rynku. Przepisy dotyczące czasu odpoczynku, w tym powrotu kierowców, zaczną obowiązywać 20 dni po opublikowaniu ustawy.

Z Brukseli Łukasz Osiński