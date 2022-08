Europosłowie PiS i PO: UE powinna wstrzymać wydawanie wiz turystycznych Rosjanom

Europosłowie PiS i PO uważają, że UE powinna wstrzymać wydawanie wiz turystycznych Rosjanom. „Brak wiz dla wyborców Putina to solidarność z Ukrainą” – powiedział PAP europoseł Bogdan Rzońca (PiS). Zdaniem europosła Jerzego Buzka (PO), zakaz wydawania takich wiz powinien obowiązywać, dopóki Rosja nie zaprzestanie agresji wobec Ukrainy.

Rzońca uważa, że niezbędna jest rezolucja Parlamentu Europejskiego w tej sprawie.

"UE musi być konsekwentna i nazywać rzeczy po imieniu. Prezydent Władimir Putin nie respektuje suwerenności państw, napadł na Ukrainę i chce powiększać swe imperium zła. UE nie może respektować więc praw tych, którzy wybierają taki reżim. Brak wiz dla wyborców Putina to solidarność z Ukrainą" - stwierdził europoseł.

Podobnego zdaniem jest były premier Buzek.

"W środę minęło pół roku od barbarzyńskiej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ukrainki i Ukraińcy są bestialsko mordowani, torturowani i gwałceni przez wojska Putina, bo bohatersko bronią niepodległości swojego kraju, wolności i naszych wspólnych europejskich wartości. Dlatego dość podwójnych standardów: nie można bezkarnie mordować, najeżdżać czołgami i bombardować jednego europejskiego sąsiada, a jednocześnie do drugiego jeździć na wakacje, ekskluzywne zakupy czy pola golfowe" - powiedział PAP.

"Nasze stanowisko jest jasne: tak długo, jak agresja na Ukrainę i jej mieszkańców nie ustanie, powinien obowiązywać pełny i bezwarunkowy zakaz wydawania Rosjanom wiz turystycznych do Unii Europejskiej. Co istotne, nie powinno obejmować to wiz humanitarnych dla prześladowanych przez reżim Putina przedstawicieli opozycji, prodemokratycznych organizacji pozarządowych czy społeczeństwa obywatelskiego" - dodał Buzek.

Grupa kilkudziesięciu europosłów napisała list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i szefa Rady Europejskiej Charles'a Michela, domagając się zawieszenia wydawania w UE wiz turystycznych obywatelom Rosji.

Pod listem, który widziała PAP, podpisali się europosłowie m.in. z Polski, Litwy, Łotwy, Niemiec, Estonii, Szwecji, Finlandii i Czech.

"Zdecydowanie popieramy inicjatywę kilku państw członkowskich UE, w szczególności Finlandii i państw bałtyckich, zawieszenia wydawania wiz turystycznych obywatelom Rosji, obywatelom państwa, które rozpoczęło nielegalną i niesprowokowaną wojnę agresywną przeciwko Ukrainie. Dopóki obywatele ukraińscy cierpią z powodu okrucieństw rosyjskiej wojny agresywnej, obywatele rosyjscy nie powinni być mile widziani w Unii Europejskiej" - napisano w liście.

Wezwano w nim do "zainicjowania dyskusji między europejskimi przywódcami w tej sprawie i do dążenia do całkowitego zakazu wydawania wiz turystycznych obywatelom Rosji, dopóki Rosja nie zaprzestanie agresji na Ukrainę i jej obywateli".

"Gdyby taka decyzja potrwała dłużej, apelujemy o natychmiastowe zmniejszenie liczby wiz turystycznych dla obywateli Rosji oraz podniesienie opłaty wizowej. Wspomniany wyżej zakaz wiz turystycznych nie powinien w żaden sposób dotyczyć obywateli rosyjskich, którym przysługują wizy humanitarne. Unia Europejska musi utrzymać swoje poparcie i pozostać otwarta na prodemokratyczne społeczeństwo obywatelskie, opozycję polityczną i osoby niesłusznie prześladowane w Rosji za wypowiadanie się przeciwko reżimowi Putina i jego agresywnej wojnie przeciwko Ukrainie" - czytamy w liście.

Został on skierowany także do premiera Czech Petra Fiali, którego kraj sprawuje obecnie prezydencję w UE.

Z Brukseli Łukasz Osiński