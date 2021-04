Europosłowie PO grożą polskiemu ministrowi sprawiedliwości odpowiedzialnością karną

Przygotujemy z prawnikami odpowiedni dokument prawny, aby rozpocząć procedurę odpowiedzialności karnej wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro - poinformowali na czwartkowej wideokonferencji prasowej europosłowie PO.

Szef delegacji PO-PSL Andrzej Halicki (PO) powiedział na widekonferencji, że w Polsce dochodzi do "zlikwidowania ostatniej demokratycznej instytucji". "Mówię o orzeczeniu (Trybunału Konstytucyjnego - PAP) i funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich" - dodał.

"Chcę powiedzieć - w imieniu polskiej delegacji- że przygotujemy z prawnikami odpowiedni dokument prawny, aby rozpocząć procedurę odpowiedzialności karnej wobec (ministra sprawiedliwości - PAP) Zbigniewa Ziobro".

Halicki dodał, że nie ma wątpliwości, że "czeka nas procedura, której kolejnym krokiem są sankcje". "Czy to będzie art. 7, czy to będzie spodziewane orzeczenie TSUE - gdzie mogą nastąpić bardzo poważne kary finansowe - to ta arogancja i nonszalancja ma nie tylko szkodę wizerunkową dla Polski, ale także bardzo wymierny kształt" - powiedział, dodając, że może dojść do zablokowania funduszy unijnych dla Polski.

Europoseł Radosław Sikorski (PO) powiedział, że obecnie przebywa w USA, gdzie - jak poinformował - spotkał się z wysokimi przedstawicielami administracji amerykańskiej i Kongresu.

"Co prawda polityka wobec Polski nie została jeszcze doprecyzowana, bo Polska powiedzmy sobie szczerze nie jest priorytetem, ale idzie to w stronę tego, iż USA podkreślą, że NATO jest sojuszem demokracji i kraje muszą wybrać, czy są w sojuszu z innymi demokracjami (...), czy chcą być jakimś terenem ziemi niczyjej" - powiedział. Dodał, że "te pytania zostaną jasno zadane Turcji, Węgrom i Polsce".

"Polska zrobiłaby dobrze, gdyby zawczasu zastanowiła się, jakie ma pole manewru i jak powrócić do roli jednego z najbliższych, przynajmniej ideowo, sojuszników USA" - dodał. Zaznaczył, że spodziewa się, że USA w pewnym momencie przekażą, iż "jeśli Polska chce, aby gwarancje amerykańskie był tak twarde, jak sobie życzy i aby obecność amerykańska w Polsce wzrastała, to powinna swoje konflikty o praworządność z Komisją Wenecką, z Komisją Europejska, z Parlamentem Europejskim, z Unią Europejską rozwiązać". Dodał, że ma nadzieję, iż polskie władze wybiorą właściwą drogę.

Z Brukseli Łukasz Osiński