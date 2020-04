Europosłowie PO-PSL: unijne mechanizmy wsparcia nie powinny dotyczyć tylko eurolandu

Unijne instrumenty wsparcia finansowego nie powinny dotyczyć tylko państw eurolandu, ale całej "27" – przekonywali europosłowie PO-PSL na wideokonferencji w trakcie nadzwyczajnej sesji PE. W piątek PE ma przyjąć rezolucję w sprawie obecnego kryzysu.

Deputowani Platformy i PSL podkreślali podczas wirtualnej konferencji prasowej dla korespondentów polskich mediów w Brukseli, że trzeba chronić Polaków przed konsekwencjami decyzji rządu, który ustawia się w kontrze do UE.

Zasiadający w komisji budżetu PE Jan Olbrycht (PO) mówił, że projekt rezolucji, który ma być głosowany w piątek, jest próbą znalezienia kompromisu miedzy różnymi stronami sporu o euroobligacje.

"Sformułowanie, które znalazło się w rezolucji, jest dość ogólne. Nie mówi o obligacjach europejskich, obligacjach na odbudowę. PE uważa, że trzeba znaleźć instrumenty, które łączyłyby te dwa stanowiska, czyli południa i północy. PE nie opowiada się jednoznacznie po żadnej stronie sporu" - powiedział Olbrycht.

Wtórował mu szef delegacji Platformy w PE Andrzej Halicki, który zwracał uwagę, że ważne jest, by wszystkie państwa członkowskie korzystały z instrumentów wsparcia i siły wspólnego rynku. "Dlatego m.in. nie używamy (w projekcie rezolucji - PAP) słowa euroobligacje, bo one są ograniczone dla strefy euro" - wyjaśniał.

Jak zaznaczył, rozruszanie gospodarki, która pogrąża się w recesji, możliwe będzie tylko dzięki solidarnym i wspólnym działaniom wszystkich państw członkowskich. "Wspólnota europejska jest silna dzięki tej solidarności, a mając ogromną wiarygodność może uruchamiać środki na niespotykaną skalę. To są setki miliardów, a nawet ponad bilion euro" - zauważył polityk.

Europoseł mówił, że obywatele oczekują w tych trudnych czasach silnie i sprawnie działającej UE, dlatego jego ugrupowanie stara się temu wyzwaniu sprostać, a tym samym pomóc Polakom. Przypomniał jednocześnie, że środki europejskie, które obecnie płyną szerokim strumieniem do Polski są konsekwencją szczodrego wieloletniego budżetu UE na lata 2014-2020, który został wynegocjowany przez rząd koalicji PO-PSL.

Halicki skrytykował przy tym działania polskiego rządu dotyczące przeprowadzenia wyborów prezydenckich 10 maja, mimo pandemii. Autorzy rezolucji, którą PE będzie głosował "ubolewają" nad krokami podjętymi przez polski rząd, w tym nad - w ich ocenie - niekonstytucyjną zmianą kodeksu wyborczego. Jak zaznaczają wybory w środku pandemii mogą "zagrozić życiu obywateli polskich i podważyć koncepcję wolnych, równych, bezpośrednich i tajnych wyborów przewidzianą w polskiej konstytucji".

"Nie ma zgody na to, by pod płaszczykiem walki z pandemia łamać praworządność, czyli naruszać porządek konstytucyjny. To też jest bardzo ważne, żeby Polaków ochronić przed konsekwencjami (decyzji - PAP) rządu, który ustawia się w dystansie, a nawet kontrze do UE. Bardzo mocno trzeba się upominać o to, co jest istotą i fundamentem wspólnoty, a więc o wartości demokratyczne" - oświadczył szef delegacji Platformy.

Niezależnie od ocen politycznych i propozycji w sprawie przyszłych instrumentów walki z kryzysem, zawartych w rezolucji, europarlament pracuje też nad zmianami w tegorocznym budżecie UE, by skierować środki na walkę z pandemią i jej skutkami.

"W tej chwili próbujemy znaleźć wszelkie możliwe zapasy, marginesy, które można natychmiast wykorzystać" - powiedział Olbrycht. KE jeszcze w marcu zaproponowała przeznaczenie 37 mld euro funduszy unijnych na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa. Polska, według wyliczeń KE, będzie mogła wykorzystać 7,4 mld euro z własnej puli środków spójności.

"Myślę, że to nie jest koniec. Będziemy starali się w dalszym ciągu sprawdzać, czy nie ma dalszych luk w budżecie, żeby można było wprowadzić kolejne zmiany" - oznajmił europoseł PO.

W zmianach zaproponowanych przez KE chodzi też o szybsze przekazywanie środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do państw członkowskich i zapewnienie im większej elastyczności w ukierunkowaniu wsparcia UE tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. Pozwoliłoby to na przykład unijnym stolicom na finansowanie projektów w 100 proc. z funduszy UE bez konieczności ich współfinansowania.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka i Łukasz Osiński