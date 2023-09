Europosłowie PSL krytykują polski rząd i komisarza ds. rolnictwa za sytuację z ukraińskim zbożem

Europosłowie PSL na konferencji prasowej w PE w Strasburgu skrytykowali polski rząd i komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego za niewystarczające działania dot. ukraińskiego zboża. Embargo na ukraińskie zboże wygasa 15 września. Polski rząd domaga się od KE jego przedłużenia, a gdy tak się nie stanie, to - jak powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki - Polska wprowadzi zakaz samodzielnie.

"W Polsce mamy zdestabilizowany rynek rolny w niemalże każdym obszarze. To dotyczy także owoców miękkich, drobiu, jajek, miodu i można by wymieniać tak każdą branżę rolnicza, która została niezwykle dotknięta poprzez ten niekontrolowany zalew ukraińskich produktów od połowy ubiegłego roku" - powiedział Hetman.

Dodał, że przez destabilizację działalność rolnicza w Polsce straciła jakąkolwiek przewidywalność. "Komisarz rolnictwa Janusz Wojciechowski, którego rząd PiS wysłał na to stanowisko, był głuchy na jakiekolwiek głosy rozpaczy, które niosły się przez całą Polskę, a tak naprawdę przez cała Europę Środkowowschodnią. Jeszcze na przełomie lutego i marca, odpowiadając na interpelację, którą skierował europoseł Janusz Kalinowski, a pod którą podpisałem się także ja i poseł Adma Jarubas, odpowiedział nam, że import ukraińskiego zboża jest pożądany na rynek UE. Jesteśmy bardzo ciekawi, co dzisiaj powie. Podobno zmienił zdanie" - zaznaczył europoseł PSL.

"Rząd premiera Morawieckiego zaczął coś robi po tym (…), jak polscy rolnicy zaczęli protestować i głośno domagać się naprawy sytuacji" - powiedział. Zaznaczył, że PSL proponowało w ubiegłym roku "rozwiązanie problemu poprzez wprowadzenie kaucji od tony wwożonego towaru na teren Unii Europejskiej". "Niestety z jakiegoś powodu premier Morawiecki i cały rząd takiego rozwiązania wprowadzić nie chce" - powiedział Hetman. Dodał, że należy pomagać Ukrainie, ale nie może się to odbywać kosztem polskiego rolnika.

Europoseł Janusz Kalinowski (PSL) wskazywał na konferencji, że problem jest efektem błędów i zaniechań na poziomie polskiego rządu, jak i Komisji Europejskiej.

"Dlaczego zaniechania po stronie KE? Interpelowaliśmy do komisarza Wojciechowskiego w tej sprawie. Na przełomie lutego i marca otrzymaliśmy odpowiedź, że importowane zboże z Ukrainy jest pożądane na ryku UE. Skoro tak twierdził komisarz ds. rolnictwa na początku marca, to jestem przekonany, że nie tylko nam tak odpowiadał, ale tak właśnie informował kolegium komisarzy Unii Europejskiej i stąd brak decyzji w odpowiednim czasie" - powiedział.

"Konieczne jest przedłużenie tego specjalnego środki (ambarga - PAP), ale przede wszystkim konieczne jest udrożnienie, tak naprawdę powstanie tych solidarnościowych korytarzy transportowych. Bez tego 3 miesiące, pół roku, czy rok przedłużenia tego embarga będzie tylko rozwiązaniem tymczasowym. Chcemy rozwiązania trwałego, długofalowego. To, z czym mamy do czynienia, to tylko namiastka tego ,co czeka europejskie rolnictwo, w pierwszej kolejności polskie, po wejściu ukraińskiego rolnictwa do jednolitego rynku" - powiedział Kalinowski.

W konferencji wzięli też udział polscy parlamentarzyści PSL: Zbigniew Ziejewski i Stefan Krajewski. Spotkali się oni wcześniej z szefem komisji rolnictwa PE Norbertem Linsem i mają spotkać się z kolejnym europarlamentarzystami podczas sesji w Strasburgu.

Polska zawiązała z Węgrami, Słowacją, Rumunią i Bułgarią wielomiesięczną współpracę, by wspólnie zabiegać o interesy rolników wobec KE; w efekcie KE wprowadziła do 15 września zakaz importu zbóż z Ukrainy.

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja br. w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września. Tranzyt zbóż przez terytoria tzw. krajów przyfrontowych jest dozwolony.

Jak poinformowała we wtorek po posiedzeniu rządu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rada Ministrów wzywa Komisję Europejską, aby przedłużyła zakaz importu zbóż z Ukrainy po 15 września br. Zaznaczono, że w przeciwnym wypadku, Polska samodzielnie wprowadzi taki zakaz na poziomie krajowym.

Z Brukseli Łukasz Osiński