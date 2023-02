Europosłowie: UE powinna zmniejszyć swoją zależność od nawozów z Rosji

Komisja Europejska i kraje UE powinny wspierać przejście na nawozy organiczne i pracować nad zmniejszeniem zależność od nawozów z Rosji - uważają europosłowie z komisji rolnictwa PE. Projekt rezolucji w tej sprawie został przyjęty 38 głosami "za", przy siedmiu "przeciw" i dwóch wstrzymujących się.

W projekcie europosłowie wskazują, że wszystkie nawozy mineralne, poza tymi pochodzącymi z Rosji i Białorusi, powinny być nadal czasowo zwolnione z ceł importowych w celu ustabilizowania cen.

Posłowie podkreślają, że Rosja nadużywa swojej dominacji w dostawach gazu i wykorzystuje nawozy jako broń polityczną. Dalsze wykorzystywanie tych nawozów na wysokim poziomie grozi napędzaniem rosyjskich działań wojennych i wspieraniem innych autokratycznych reżimów - zauważają. Zdaniem posłów, uzależnienie UE od rosyjskich i białoruskich nawozów nie powinno być jednak zastępowane innymi nawozami importowanymi.

Posłowie wzywają Komisję Europejską do opracowania długoterminowej Strategii Nawozowej UE oraz do przedstawienia Strategii Zrównoważonego Odżywiania Gleby UE do czerwca 2023 roku.

Biorąc pod uwagę, że rezerwa kryzysowa nie jest wystarczająca do rozwiązania problemu rosnących kosztów nawozów, które skutkują wzrostem kosztów produkcji, europosłowie apelują do Komisji Europejskiej i krajów UE o wsparcie dla rolników do czasu ustabilizowania się rynku i pojawienia się alternatyw dla nawozów mineralnych.

Kolejne redukcje budżetu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) powinny zostać zrekompensowane w przeglądzie śródokresowym budżetu UE - dodają argumentując, że UE powinna również poszukiwać innych sposobów finansowania działalności rolniczej poza WPR.

Projekt rezolucji w sprawie zapewnienia dostępności i przystępności cenowej nawozów będzie przedmiotem głosowania na jednej z najbliższych sesji plenarnych, prawdopodobnie w lutym.

Z Brukseli Łukasz Osiński