Europosłowie za cyfryzacją procedur wizowych w Unii Europejskiej

Europosłowie z komisji wolności obywatelskich chcą usprawnienia procedur składania wniosków wizowych w strefie Schengen poprzez przejście od fizycznych naklejek wizowych i wniosków wizowych do systemu cyfrowego. W środę przyjęli sprawozdanie w tej sprawie.

We wtorek posłowie zasiadający w Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przyjęli sprawozdanie w sprawie cyfryzacji procedury wizowej 34 głosami za, przy 5 przeciw i 20 wstrzymujących się. Opowiedzieli się także za rozpoczęciem negocjacji międzyinstytucjonalnych z Radą UE w sprawie ostatecznego kształtu nowego prawa.

Cyfryzacja procesu ubiegania się o wizę dla strefy Schengen ma na celu ograniczenie kosztów i wysiłku wkładanego w złożenie wniosku, przy jednoczesnym zapewnieniu harmonijnych praktyk w całej Europie i poprawie jej bezpieczeństwa. Wnioski wizowe byłyby rozpatrywane na jednej platformie internetowej, która informowałaby również wnioskodawców, do którego kraju trafi ich wniosek (w przypadku podróży do wielu krajów). Nowy system ma również harmonijnie współpracować z unijnym ekosystemem systemów zarządzania granicami i bazami danych.

W przyjętym stanowisku przed negocjacjami z Radą UE posłowie do PE wprowadzili pewne poprawki do wniosku Komisji Europejskiej. Aby zapewnić jak największej liczbie osób dostęp do cyfrowego systemu wizowego, posłowie chcą zwiększenia opcji językowych i zabezpieczeń dla osób niepełnosprawnych i osób nieposiadających umiejętności cyfrowych.

Chcą również mieć pewność, że wnioski wizowe nie zostaną odrzucone, ponieważ wiele z nich pochodzi z tego samego adresu IP, co może mieć miejsce na obszarach o słabej łączności z Internetem. Podkreślając wrażliwość danych dotyczących adresów IP, posłowie argumentują również, że adresy IP nie powinny być gromadzone ani przetwarzane w ramach wniosku wizowego.

Po uruchomieniu wizowego systemu informacyjnego (VIS) i innych baz danych w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych część procedury wizowej w UE została zdigitalizowana, ale wnioski wizowe i naklejki wydawane osobom, które pomyślnie złożyły wniosek, pozostają w formie analogowej. Ostatnia zmiana unijnego kodeksu wizowego wyraźnie przewidywała możliwość elektronicznego podpisywania wniosków, torując drogę do w pełni zdigitalizowanej procedury składania wniosków wizowych.

Negocjacje międzyinstytucjonalne w tej sprawie zostaną ogłoszone na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego.

Z Brukseli Łukasz Osiński