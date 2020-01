Ewakuowani z Wuhan Brytyjczycy przewiezieni do szpitala w celu odbycia kwarantanny

Samolot z 83 Brytyjczykami i 27 obywatelami innych państw UE ewakuowanymi z chińskiego miasta Wuhan, które jest centrum epidemii koronawirusa, wylądował w piątek po południu w Wielkiej Brytanii.

Wyczarterowany przez brytyjski rząd samolot wylądował w bazie lotniczej RAF Brize Norton w hrabstwie Oxfordshire, po czym obywatele brytyjscy zostali przewiezieni autobusami do szpitala w Wirral koło Liverpoolu, gdzie będą przechodzić 14-dniową kwarantannę.

Natomiast obywatele państw UE mają zostać tym samym samolotem przewiezieni do Hiszpanii, gdzie odpowiedzialność za nich przejmą ich kraje ojczyste. Nie podano jakiej narodowości są pozostali ewakuowani, choć z racji dalszego planu lotu można przypuszczać, że przynajmniej część z nich to Hiszpanie.

Początkowo władze brytyjskie zakładały, że sprowadzą z Wuhan około 200 swoich obywateli, ale część z nich, gdy okazało się, że nie mogą im towarzyszyć członkowie rodzin mający chińskie paszporty, zrezygnowała, a z kolei gdy tę decyzję zmieniono, niektórzy nie byli w stanie już zdążyć na lotnisko.

Minister Michael Gove zapewnił jednak, że w razie potrzeby rząd wyśle po pozostałych Brytyjczyków jeszcze jeden samolot.

Ewakuacja zbiegła się z potwierdzeniem w Wielkiej Brytanii pierwszych dwóch przypadków koronawirusa. Wykryto go u członków tej samej rodziny. Zakażone osoby przebywają obecnie w szpitalu w Newcastle w północno-wschodniej Anglii.

Według ostatnich informacji przekazanych przez chińskie służby medyczne, liczba zakażonych koronawirusem w tym kraju wynosi obecnie 9781. W prowincji Hubei, którego stolicą jest Wuhan, zmarły 204 osoby, a w całych Chinach - 213. Około 100 przypadków wykryto za granicą, ale nie ma na razie doniesień o zgonach w innych krajach.

Jeśli chodzi o kraje europejskie, to koronawirusa potwierdzono także we Francji, Niemczech, Szwecji, Finlandii, Rosji i we Włoszech.

