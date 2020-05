Expo 2020 w Dubaju przełożone na październik 2021 roku

Światowa wystawa Expo 2020 w Dubaju zostanie przełożona na 1 października 2021 r. z powodu pandemii koronawirusa - poinformował w poniedziałek organizator. Globalne targi innowacji, największa impreza organizowana w świecie arabskim, miały przyciągnąć 24 mln odwiedzających.

Jak zauważa Associated Press, emirat Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich postawił miliardy dolarów na mające się rozpocząć 20 października tego roku Expo, by ożywić swoją gospodarkę. Od kiedy pandemia uziemiła długodystansowe loty przewoźnika Emirates i spowodowała zakłócenia na rynku nieruchomości, Dubaj starał się przełożyć to wydarzenie na przyszły rok.

Pozostaje niejasne, w jaki sposób opóźnienie wpłynie na pracowników, którzy teoretycznie musieliby otrzymywać wynagrodzenie co najmniej za kolejny rok. Jednak niektóre kraje uczestniczące w wystawie wciąż znajdują się na wstępnych etapach budowy swoich pawilonów, co daje im bardzo potrzebny dodatkowy czas. Wśród nich są Stany Zjednoczone - co podkreśla AP - których pawilon o wartości co najmniej 60 mln dolarów budowany jest dzięki "hojności rządu Emiratów".

Expo w Dubaju to będzie pierwsza światowa wystawa na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji Południowej, z udziałem 192 krajów, a także przedsiębiorstw, organizacji i instytucji edukacyjnych - informuje portal Middle East Eye.