Fala krytyki wobec Spurek po jej tweecie; europosłanka odpiera zarzuty

Z falą krytyki spotkał się tweet zamieszczony przez europosłankę Sylwię Spurek, przedstawiający obraz Jo Frederiks, na którym widnieją krowy w mundurach obozowych z przyczepionymi do nich gwiazdami Dawida. Spurek odpiera zarzuty o instrumentalne traktowanie Holokaustu.

"Jo Frederiks daje do myślenia, otwiera oczy na to, jak traktujemy zwierzęta. Ten obraz przypomniała Fundacja Viva! i dobrze, bo czas na poważną dyskusję o traktowaniu zwierząt, o warunkach, w jakich żyją, o tym, jak je zabijamy. Czy to jest humanitarne? Czy to nadal rolnictwo?" - napisała Spurek.

Tweet spotkał się z ostrą krytyką w mediach społecznościowych. Internauci pod jej wpisem na Twitterze oceniali, że jest niestosowny w dniach poprzedzającacych 75. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. "Czy uwierzycie, że posłanka do PE w 2020 r., 75 lat po Holokauście, w którym 6 milionów Żydów zostało zamordowanych, po tym, jak zmuszeni zostali do noszenia tej samej gwiazdy, pokazuje ją umieszczoną na krowach; to jest odrażające. Osobiście złożę skargę do Komisji Europejskiej za jej (Spurek) działania" - napisał Jonny Daniels, prezes fundacji From the Depths.

PAP poprosiła Spurek o komentarz do tej sprawy i krytyki.

"Warto przypomnieć, czym inspirowała się artystka. Jak sama mówi, czytała listy więźniów i więźniarek obozów koncentracyjnych, w których sami Żydzi porównywali swoje cierpienie z cierpieniem zwierząt. Takie analogie pokazywał także, i to kilkadziesiąt lat temu, żydowski noblista Izaak Bashevis Singer. Warto podkreślić, że od 20 lat jestem zaangażowana w walkę o prawa człowieka. Od lat walczę z antysemityzmem, homofobią, ksenofobią i rasizmem. Jako zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2015-2019, współpracując ze środowiskami Żydów i organizacjami je reprezentującymi, działałam przeciw rosnącemu w Polsce antysemityzmowi. Dlatego bezpodstawne jest twierdzenie, że mogłabym instrumentalnie traktować tragedię ludzi, instrumentalnie traktować Holokaust" - napisała eurposłanka w komentarzu przesłanym PAP.

Jak dodała, "dzisiejsza dyskusja pokazuje niestety również to, jak bardzo niepoważnie i instrumentalnie są traktowane prawa zwierząt w Polsce".

"I czas na polityków i polityczki, którzy w końcu poważnie tym tematem się zajmą, czas na partię #trzymamstronęzwierząt. Od kilku tygodni z Marcinem Anaszewiczem rozmawiamy o uruchomieniu takiej partii, partii praw zwierząt, która na poważnie zajmie się walką o prawa tych, które same o swoich prawach nie mogą mówić. To powinna być partia, która odważnie będzie mówiła także o walce z katastrofą klimatyczną, o zmianach i w energetyce, i w rolnictwie" - wskazała.

Z Brukseli Łukasz Osiński